Uomini e Donne, Federica e Riccardo nel mirino del pubblico: i due sono in combutta? Cosa sta accadendo

Cosa sta realmente accadendo tra il cavaliere Riccardo Guarnieri e la tronista Federica Aversano a Uomini e Donne? I social iniziano a mugugnare.

Due grandi protagonisti di questa prima parte del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre vent’anni su Canale 5, Uomini e Donne. Parliamo di Riccardo Guarnieri, cavaliere del trono over e Federica Aversano, tronista del trono classico.

Come sappiamo, i due hanno già partecipato in passato al programma: Riccardo Guarnieri è tornato dopo qualche anno dalla relazione con la dama Ida Platano sul fine della scorsa edizione. Federica Aversano, invece, lo scorso anno, è stata corteggiatrice di Matteo Ranieri.

E proprio nella scorsa stagione, il cavaliere del trono over, aveva manifestato tutto il suo interesse nei confronti della tronista campana. I due, dunque, si sono rincontrati in questa edizione del programma, ma cosa sta accadendo davvero tra loro?

Cosa è accaduto in puntata

Nella scorsa puntata, Maria De Filippi ha spiegato a Riccardo Guarnieri che, per corteggiare Federica Aversano, avrebbe dovuto sedersi nel parterre del trono classico e, dunque, sottostare alle stesse regole degli altri. In altre parole – a differenza di quanto accade nel trono over – la tronista a sua discrezione avrebbe potuto eliminarlo dal programma. Una notizia che ha fatto fare dietrofront al cavaliere. Ma Federica, sempre nella scorsa puntata, ha dichiarato di trovare Riccardo un bell’uomo, ma di essere rimasta delusa dal suo comportamento con Ida Platano. Caso chiuso? Neanche per idea.

Già perché nella puntata di oggi, Federica Aversano, al centro del parterre, ha voluto parlare proprio con Riccardo Guarnieri. Secondo la tronista, il cavaliere vorrebbe da lei una certezza – quanto una conferma di almeno un interesse – prima di sedersi nel parterre del trono classico: “Se tu vuoi io prenderei un caffè”. Riccardo di tutta risposta è rimasto sulle sue posizioni: “Io la vedo al contrario, io vorrei prima prendermi un caffè”.

I dubbi dei social

Le parole di Federica Aversano hanno stranito in molti, dal momento che la tronista sembrava essere stata chiara sulla questione. Inoltre, Maria De Filippi mostra un filmato – sul finale della precedente registrazione – nel quale Riccardo cerca di avvicinarsi alla tronista, la quale però non sembra voler approfondire la sua conoscenza. A questo punto è intervenuta Tina Cipollari: “Da questo discorso che hai fatto sembri disinteressata alla cosa e adesso cosa è cambiato? Andiamo al sodo. Il dubbio che avevi è che ancora fermo a Ida, cos’è cambiato? Non è che lui ti ha dato una spiegazione”.

A Riccardo, alla fine, non è stato permesso stravolgere le regole. Ma i fan della Aversano hanno avanzato un’altra ipotesi: la tronista non è interessata, ha voluto soltanto far cadere in “trappola” il cavaliere, vedendo fin dove sarebbe disposto ad arrivare.