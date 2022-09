Laura Boldrini contestata dalle manifestanti pro-aborto – VIDEO

“Vada via perché lei e il Pd non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza” è quanto le è stato detto da una delle manifestanti. “Ci sono donne che in Parlamento hanno lottato e l’hanno voluto l’aborto, quindi la lotta tra il Parlamento e il fuori non funziona. Dovremmo essere tutte unite” ha replicato Boldrini. “Sa perché non siamo unite? – ha reagito la giovane – Perché a lei delle persone che stanno nelle case e nei quartieri popolari non gliene frega niente, invece a me sì e io li difendo. Beatrice Lorenzin ha reso la pillola anticoncezionale a pagamento. Lei mi dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo vada a dire ai giovani, ai precari a chi vive nei quartieri popolari. E non ha mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata“.

“Se devi fare questi show…a differenza degli altri io sono qui con voi” ha provato a replicare la deputata, invocando all’unità delle donne in questa battaglia. “Non è uno show, io la rispetto come persona ma non come istituzione – ha continuato la manifestante -. Ve ne dovete andare via perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza. Le donne, le compagne, che sono venute qua a manifestare per l’aborto libero e gratuito non ce l’hanno anche per colpa sua. Il suo partito non ha difeso questo diritto. Se ne vada“. Piccata la risposta di Boldrini che non tiene testa e preferisce fare ironia. “Allora ve lo difenderà Fratelli d’Italia” ha detto mentre si è allontana tra i cori delle manifestanti, battendo polemicamente le mani alle ragazze. “Ce la difenderemo da sole“, ha risposto una manifestante.