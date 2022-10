Ilary Blasi, l’amicizia con Silvia Toffanin: “Ecco perché non ne parlo mai”

Ospite da Silvia Toffanin, ha parlato Ilary Blasi in merito alla sua amicizia con la stessa conduttrice, spiegando i motivi per cui non ne parla volentieri, ma sottolineando al tempo stesso il loro grande rapporto.

Era il 10 settembre del 2001, un giorno dopo sarebbe avvenuto il famigerato attacco alle Torri Gemelle, ma in quella data venne trasmessa la prima puntata della quarta stagione di Passaparola, quiz condotto a cavallo tra i due Millenni da Gerry Scotti.

Nel preserale di Canale 5, lo stesso presentatore veniva affiancato da Alessia Mancini e da 6 vallette, denominate per l’occasione Letterine, tra queste vi erano proprio loro.

In comune per entrambe era l’esordio televisivo dopo aver partecipato a Miss Italia, ma se la Toffanin vi prese parte nel 1997, alla Blasi toccò tale debutto l’anno dopo, motivo per il quale la loro conoscenza avvenne a Passaparola, ed una volta terminata l’esperienza nel quiz le due hanno continuato a frequentarsi.

Cosa è accaduto

Nonostante si siano trovate a chilometri di distanza negli ultimi anni, a Roma la Blasi mentre la Toffanin vive a Milano, il rapporto nel tempo si è consolidato, ed a Verissimo non passa edizione in cui la conduttrice veneta non ospiti la sua amica e collega nel suo studio.

Come era annunciato da tempo, dalla notizia della separazione della Blasi con Totti, la sua prima apparizione televisiva sarebbe avvenuto nel rotocalco condotto dall’amica, ma sulla notizia dell’estate italiana per quanto concerne la cronaca rosa, la diretta interessata non si è espressa.

Il racconto a Verissimo

Un silenzio prolungato dopo l’annuncio, in modo tale da tutelare i figli della coppia. Riguardo all’amicizia con la sua grande amica, anche in quel caso in passato non si è molto sbilanciata nelle interviste.

A precisa domanda della Toffanin sui motivi di questa scelta, Ilary Blasi ha così risposto: “Preferisco non parlarne in quanto sembrerebbe di giocarsi un bonus, come questa è la moglie di Totti e l’amica di Silvia, quello dell’amicizia lo ritengo un argomento scomodo“. La conduttrice delle ultime edizioni de L’Isola dei famosi è stata invece più sciolta quando è stato mostrato il servizio dedicato ai loro momenti televisivi trascorsi insieme, da Passaparola in poi.