Pochettino non ce la fa più e vuota il sacco su Icardi: liti furiose dietro le quinte

Mauricio Pochettino non ce la fa più e vuota finalmente il sacco sulla questione Mauro Icardi: ecco le furiose liti dietro le quinte.

L’ex allenatore del PSG ha raccontato un incredibile retroscena rigurdante l’attaccante argentino e il delicato periodo delle prime voci di separazione con Wanda Nara: le sue parole sono incredibili.

Una delle panchine più delicate, ma allo stesso tempo prestigiose, che il calcio mondiale può offrire è quella del Paris Saint Germain.

I francesi si sono assicurati negli ultimi anni un posto di rilievo nell’élite di questo sport, il tutto grazie a investimenti da capogiro e possibilità economiche pressochè illimitate.

Per queste ragioni, lo spogliatoio del club di Parigi si è in poco tempo riempito di stelle rendendo la gestione della squadra estremamente complessa.

A saperne qualcosa è senza dubbio Mauricio Pochettino.

Il tecnico finalista di Champions con il Tottenham è stato esonerato al termine della scorsa stagione dopo che, nei suoi due anni alla guida del PSG, non è riuscito a centrare l’obiettivo della tanto desiderata “coppa dalle grandi orecchie”.

Tra le ragioni di questo fallimento c’è la già citata gestione dello spogliatoio, resa ancor più delicata dalle vicende extracampo di alcuni protagonisti.

Tra quelli che più sono stati chiacchierati c’è Mauro Icardi, proprio di lui e dei suoi problemi con Wanda Nara ha parlato l’allenatore argentino: il retroscena raccontato ha dell’incredibile.

Una situazione difficile da gestire e pesanti liti: ecco il dietro le quinte della questione Icardi

Da poche settimane è arrivata l’ufficilità della fine del rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara.

I due, diventati ad un certo punto inseparabili agli occhi di tutti, hanno iniziato a palesare i primi segnali di crisi nel corso dell’anno con la news di un possibile tradimento da parte dell’attaccante, notizia poi rientrata ma che a breve potrebbe tornare in auge.

La crisi tra l’ex Inter e il suo agente ha intaccato la stagione, già peraltro deludente, dell’argentino e a risentirne è stato anche il PSG: a raccontare il dietro le quinte di ciò che successe ci ha pensato Mauricio Pochettino, allora tecnico dei parigini, il quale ha parlato proprio di questa vicenda.

“Abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando dovevamo, ma internamente”, spiega l’ex Tottenham il quale lascia intendere un certo nervosismo da parte della dirigenza.

Nonostante ciò, Pochettino si dichiara soddisfatto per come la questione sia stata gestita nel rispetto di tutti, fatto sta che ora sia lui che Icardi non sono più a Parigi e dovranno ora risistemare una carriera parzialmente macchiata.