Tifosi inferociti invadono il campo dopo la sconfitta: è strage allo stadio

Incidenti tra tifosi in Indonesia, con tanto di invasione di campo al termine del match. La polizia è intervenuta coi lacrimogeni.

Ma il tentativo di disperdere i tifosi violenti ha provocato caos e panico: nel fuggi fuggi generali molte persone sono rimaste schiacciate o soffocate.

Una strage da 125 morti – e non 174 come era circolato inizialmente – e diversi feriti. È il tragico bilancio di una giornata di sport in Indonesia. La tragedia è avvenuta nello stadio di Malang, nella regione indonesiana di Giava Orientale. A darne notizia il vice governatore della regione, Emil Dardak, alla televisione Kompas.

All’origine della strage gli scontri avvenuti dopo una partita di calcio. Una follia che è esplosa al termine dell’incontro tra il Persebaya Surabaya e l’Arema FC, finito con la vittoria dei primi per 3-2.

I tifosi dell’Arema, inferociti per la sconfitta contro gli acerrimi rivali – la prima in più di vent’anni – hanno dato l’assalto al terreno di gioco. Lo stadio può ospitare fino a 42 mila spettatori e era completamente pieno di tifosi. Soltanto in 3 mila però, ha spiegato la polizia, hanno invaso il campo. All’esterno molte auto – incluso un camion della polizia – sono state incendiate. Almeno 13 i veicoli danneggiati dalla furia dei supporter.

Il caos dopo il lancio di lacrimogeni

Gli agenti e le forze dell’ordine hanno cercato di dissuadere i tifosi e per convincerli a tornare sugli spalti hanno sparato gas lacrimogeni. Ma il tentativo di placare gli animi non ha avuto successo. Il lancio dei lacrimogeni ha provocato il caos, al quale è seguito il panico e un fuggi fuggi generale.

Nella calca molti sono stati calpestati a morte mentre erano alla disperata ricerca di una via di fuga. Pare che tra le vittime ci sia anche un bimbo di cinque anni. Le immagini dall’interno dello stadio mostrano i poliziotti che lanciano e un gran numero di gas lacrimogeni e i tifosi che scavalcano le recinzioni nel tentativo di mettersi in salvo.

Il governo indonesiano si è scusato per quanto accaduto promettendo di indagare sulle circostanze del terribile incidente. “Siamo dispiaciuti”, ha detto il ministro indonesiano dello Sport e della Gioventù Zainudin Amali all’emittente Kompas. “Valuteremo a fondo l’organizzazione della partita e la presenza dei tifosi. Torneremo a vietare ai tifosi di assistere alle partite? Questo è ciò che discuteremo”.

Il presidente Joko Widodo ha ordinato di avviare un’inchiesta sulla sicurezza nel corso dele partite di calcio. Il ministro dello Sport, la polizia e il capo della Federcalcio indonesiana dovranno condurre “una valutazione completa dei match di calcio e le procedure di sicurezza”, ha dichiarato il capo di Stato alla televisione.