Juventus continua la contestazione: la squadra non se lo aspettava proprio

Per la Juventus la contestazione dei tifosi continua: la squadra non se lo aspettava proprio e ha reagito in questa maniera, situazione tesa.

I bianconeri, nonostante la convincente vittoria contro il Bologna, restano criticatissimi, il gesto dei tifosi è stato inatteso e la squadra ha reagito compatta: quello che è successo ha aumentato la tensione.

L’ottava giornata di Serie A, tra i tanti temi che ha presentato, regala anche una prima, timida reazione della Juventus al suo settembre nero. I bianconeri, dopo un mese fatto di soli pareggi e sconfitte, hanno rialzato la testa passeggiando per 3-0 su un Bologna sempre più in palese difficoltà e ritrovando così i tre punti.

La vittoria contro i felsinei dovrà ora fare da trampolino per rilanciarsi in campionato e in Champions, seppur la situazione lì sembri compromessa, ma soprattutto provare a riavvicinare la squadra ai propri tifosi, sempre più delusi ed amareggiati dal rendimento sottotono dei torinesi. La situazione di distacco tra supporter e giocatori (ma anche allenatore e società) è facilmente riscontrabile dall’ampio numero di posti vuoti all’Allianz Stadium.

Già nella gara di Coppa Campioni contro il Benfica, l’ultima giocata in casa dalla Juve prima della vittoria contro il Bologna, la partecipazione dei tifosi era stata bassa, un problema che si è ripetuto domenica sera e che, dopo quanto successo, rischia di aumentare ulteriormente.

Squadra e tifosi uno contro l’altro: in casa Juve si delinea sempre più una bufera

Il clima che si respira dalle parti dell’Allianz Stadium, nonostante la vittoria contro il Bologna, resta fortemente teso e vicino allo scontro. La delusione dei tifosi è molto forte e i giocatori, nonostante le scuse dopo il settembre orribile appena passato, sembrano sempre più sotto forte accusa.

Anche nella giornata di domenica, prima della partita di Serie A, i supporter bianconeri hanno inneggiato, fuori e dentro lo stadio, un elevato numero di cori per chiedere ai propri beniamini di mostrare gli attributi, a tale contestazione però, la squadra ha reagito come nessuno si aspettava.

Al termine della partita infatti, nonostante l’importnate vittoria ottenuta da parte dei padroni di casa, nessun giocatore si è presentato sotto la curva per salutare i pochi tifosi presenti, un gesto che invece era avvenuto dopo le difficilli sconfitte contro Benfica e Monza.

Una reazione forte della squadra alle dure contestazioni subite, un gesto che però rischia di agitare ulteriormente una situazione molto difficile e che, all’alba di una serie di partite fondamentali, non può far bene ad una Juve che necessita di massimo supporto.