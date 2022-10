Lady Raspadori esce allo scoperto, ecco l’annuncio lanciato sui social dalla compagna di vita del calciatore del Napoli, prelevato dal Sassuolo non senza difficoltà.

Il calciomercato azzurro non è stato certamente semplice o privo di difficoltà, come evidenziato dalle plurime critiche rivolte ad Aurelio De Laurentiis nel corso di una campagna acquisti che aveva visto gli azzurri smarrire alcuni dei capisaldi del proprio recente passato. A partire dall’addio a zero di Lorenzo Insigne, passando per quelli di Koulibaly, Mertens o Fabian Ruiz che hanno di fatto catalizzato un ciclo quasi totalmente nuovo e finalizzato ad una crescita che, in gran parte dei casi, deve essere attuata proprio attraverso lo sradicamento dal proprio trascorso, più o meno recente.

Con la solita lungimiranza e capacità, il club azzurro ha palesato non poche capacità, sostituendo più che bene i diversi giocatori andati via, come testimoniato dal grande apporto del georgiano “Kvara” ma anche dalla resa di Kim e di un centrocampo che non ha accusato più di tanto la sortita dello spagnolo approdato al PSG a fine estate. Lo spezzone più importante dello scorso calciomercato, in casa Napoli, è poi certamente stato quello chiosante, come emerso dalle plurime operazioni sia in entrata che in uscita.

Lady Raspadori esce allo scoperto: l’annuncio su Napoli e la città

In quella fase, in particolar modo, Giuntoli e colleghi sono riusciti a concretizzare alcune delle operazioni più importanti tra cui quella di Simeone e Raspadori, ad oggi rivelatesi pedine importantissime per rimpolpare l’attacco e ovviare alla non poco pesante assenza di Osimhen dopo l’infortunio ottenuto nel poker rifilato al Liverpool nella gara di esordio di Champions League. Particolare attenzione, poi, merita quel Giacomino arrivato al termine di una lunga trattativa dal Sassuolo e fin qui brillante non solo all’ombra del Vesuvio ma anche con la maglia della Nazionale.

La sua felicità e la sua resa calcistica sono frutto di una serenità emersa anche dalle parole della compagna Elisa che ha così parlato della nuova esperienza e della città che attualmente ospita entrambi. “Di sicuro è stato un grande cambiamento. Da un momento all’altro cambi città e abitudini, non hai più la tua famiglia fisicamente vicina. Sicuramente per loro non è stato semplice lasciarmi andare. Però io qui mi sto trovando benissimo”.

E ancora, sui legami stretti in queste settimane all’ombra del Vesuvio: “Sto facendo amicizia con persone fantastiche e sto trovando il mio equilibrio, quindi di conseguenza anche loro sono tranquilli e felici. Sono davvero contenta di essermi trasferita! È un’esperienza che mi sta aiutando tanto a crescere e a prendere consapevolezza di me stessa”

La confessione finale: “Qui sto conoscendo la gentilezza in una forma che non conoscevo prima. Dico sempre a Giacomo che è come se stessi rinascendo qui. Dove ho provato il sushi finora? Non mi piace il sushi, meglio la pizza”. Insomma, non solo Giacomino ma anche la sua dolce consorte si sta innamorando di Napoli.