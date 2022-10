Lega, Umberto Bossi lancia una corrente ‘nordista’ interna al partito

Fresco di elezione a parlamentare, dopo i disguidi elettorali e i riconteggi delle schede, Umberto Bossi dà vita alla prima corrente interna alla Lega.

Dopo la pessima performance elettorale della Lega nasce il ‘Comitato del Nord’: è la prima corrente interna al Carroccio.

Il vento del Nord torna a soffiare sulla Lega? Pare di sì, dopo che l’ultima tornata elettorale ha ridimensionato di molto le ambizioni salviniane che aspiravano a fare del Carroccio un partito diffuso a livello nazionale. Le ultime politiche hanno sancito l’arretramento della Lega al Nord, col partito in difficoltà anche nelle tradizionali roccaforti leghiste a causa della concorrenza di Fratelli d’Italia.

Il sorpasso di FdI ha portato malumore e fermento all’interno del movimento. Con la crescita delle voci di chi vorrebbe rivitalizzare il sogno del vecchio ‘partito del Nord’. E adesso arriva la notizia di una corrente interna alla Lega Salvini premier. Una novità in un partito tradizionalmente ‘monolitico’ come il Carroccio. Si tratta di una corrente ‘nordista’. A darle vita nientemeno che Umberto Bossi, padre fondatore (vent’anni or sono) della Lega. Non quindi un altro partito – come il ‘Grande Nord’ di Roberto Bernardelli che in Lombardia ha raccolto alcuni ex militanti leghisti. Bossi ha deciso di far nascere una corrente. Si dice che il ‘senatur’ sia alquanto irritati per le defezioni dal partito. E si è fatto interprete dei tanti che lo hanno contattato per fare qualcosa.

Nasce il ‘Comitato del Nord’

Da qui la nascita della prima corrente interna alla Lega, che a quanto si sa dovrebbe chiamarsi ‘Comitato del Nord’. Attualmente si stanno raccogliendo le adesioni soltanto in Veneto e in Lombardia. Nei prossimi giorni dovrebbero cominciare a tenersi le prime riunioni del neonato comitato.

Ma non è l’unica iniziativa a smuovere le acque all’interno del partito di via Bellerio. C’è anche quella lanciata da alcuni ex parlamentari ancora aderenti alla Lega Nord, la forza politica fondata da Umberto Bossi ma tecnicamente ‘sostituita’ dal 2017 dalla Lega Salvini premier. Tra i promotori della nuova iniziativa (intitolata ‘Per il Nord riparte la battaglia’) ci sono, tra gli altri, l’ex sfidante di Salvini al congresso del 2017, Gianni Fava. E poi Gianluca Pini e Emanuela Munerato. Il primo appuntamento è per il 15 ottobre alle 10:30 alla sala Cattaneo di Biassono (Monza e Brianza). Il titolo della nuova iniziativa campeggia sul manifesto a sfondo verde. I caratteri sono gli stessi impiegati al tempo della campagna di Roberto Maroni per lo slogan ‘Prima il Nord’.