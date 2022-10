Kate Middleton: svelato il segreto dei capelli sempre perfetti della Principessa | Cosa usa

Non è raro, per le donne appassionate di hairstyle, cercare su Internet tutorial e consigli per realizzare delle perfette acconciature fai da te. È capitato a tutte, inoltre, di provare a replicare le acconciature delle nostre icone di stile preferite come, ad esempio, quelle sfoggiate di frequente dalla meravigliosa Kate Middleton.

Da quando è entrata a far parte della famiglia reale britannica, Kate Middleton è sempre riuscita a catturare l’attenzione del mondo intero. Questo è stato ed è tutt’ora possibile non solo grazie alla sua bellezza, ma anche alle caratteristiche caratteriali che la rendono quella che è, oltre che alla classe e all’eleganza innata che emergono da ogni suo movimento.

Kate, infatti, non è solo la principessa del Galles o la moglie del principe William, ma è stata in grado di creare, negli anni, un’identità tutta sua. Ciò le ha permesso, tra le altre cose, di diventare una delle reali più amate e apprezzate di sempre, e una vera e propria icona di stile. Ogni sua scelta appare semplicemente perfetta: dal make up agli outfit, e persino le acconciature.

Impossibile, infatti non notare che Kate non ha mai un capelli fuori posto, specie quando sceglie di sfoggiare uno dei suoi bellissimi raccolti. Siete curiosi di conoscere sul suo segreto? Scopriamolo insieme.

Il segreto delle acconciature perfette di Kate Middleton

Ebbene sì: dietro ogni cosa può nascondersi un piccolo segreto e, di recente, a svelare quello di Kate Middleton ci ha pensato Bekah Morris sul suo profilo TikTok. Bekah, infatti, è un’hairstylist presso il salone “Define Hair & Skin” situato a Ellicot City, una città degli Stati Uniti D’America. Nel video da lei pubblicato, dunque, la Morris ha affermato che a rendere sempre perfette le acconciature della principessa del Galles è uno strumento che noi tutti possiamo facilmente acquistare: “Si può dire che (Kate Middleton, ndr) utilizzi delle retine per capelli per i suoi raccolti, specialmente per gli chignon bassi”. Ecco, dunque, qual è il trucco utilizzato da Kate! Ora, essendone noi al corrente, non ci resta che munirci di tale oggetto, e provare a replicare le iconiche pettinature della futura regina consorte.

Piccoli trucchi per grandi risultati

Nel video pubblicato sul suo profilo TikTok, inoltre, l’hairstylist Bekah Morris si è soffermata a spiegare qual è l’importanza di un’acconciatura ben riuscita, oltre, ovviamente, al fattore estetico.

“È geniale, perché per chi come lei (Kate Middleton, ndr) si trova sotto i riflettori continuamente ed è osservata dalla testa ai piedi, ogni capello fuori posto può finire in prima pagina. […] Vento, pioggia, sole… qualsia cosa accada, i capelli rimarranno al loro posto. Non la usa sempre, ma dietro ogni chignon laterale c’è sicuramente una retina per capelli”, ha concluso la Morris.