Uomini e Donne, Pinuccia accusa di Tina e scoppia in lacrime: la dama lascia lo show?

Nel programma Uomini e Donne vi sono state delle dure accuse da parte di Pinuccia nei confronti di Tina Cipollari, ecco cosa è accaduto tra le due protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi.

Una delle novità della versione Over del programma riguarda Pinuccia Della Giovanna, quasi 80enne di Vigevano, la quale è entrata in trasmissione in questa stagione come dama alla ricerca dell’amore.

Nella sua vita ha lavorato come impiegata in una fabbrica, laddove ha conosciuto il suo futuro marito, con il quale ha avuto una lunga storia d’amore e due figlie, la donna lombarda ha inoltre nipoti ed è anche bisnonna.

Da pochi anni, suo marito è venuto a mancare, ma non ha rinunciato ad inseguire un nuovo amore, mettendosi in gioco nella trasmissione di Canale 5 ed interessandosi al 92enne Alessandro, mentre in poche settimane Pinuccia ha avuto già modo di scontrarsi con Tina Cipollari, una delle colonne del dating.

Cosa è accaduto

In particolare, l’opinionista rimprovera la nuova dama di partecipare alla trasmissione solo per ballare e farsi notare, continuando a punzecchiarla ed essere poco convinta del suo atteggiamento nei primi giorni in cui ha preso parte al programma tv.

I continui attacchi hanno però portato la Della Giovanna a scoppiare in un pianto ed a minacciare di lasciare il programma, in quanto non ne può più della situazione venutasi a creare nei suoi confronti.

La sua replica

Le sue parole in una delle ultime puntate registrate nel pomeriggio di Canale 5 sono state: “Questa dovrebbe essere la trasmissione dell’amore, ma qui ne ho trovato poco, dicono sia cattiva ma mai lo sono stata”.

Dopo il pianto, Pinuccia si è avvicinata a Tina Cipollari affrontandola in modo deciso e riferendosi all’opinionista ha ribadito: “Tu ce l’hai sempre con me, mi contraddici ogni volta trattandomi come una bambina ma ormai ho 80 anni, bisogna smetterla perché cosi facendo mi farai morire“. A quel punto la dama ha abbandonato la puntata, chissà se in seguito si ripresenterà ed avrà dei chiarimenti con la storica opinionista. Nei prossimi appuntamenti del dating se ne saprà di più sulla vicenda relativa alle protagoniste in causa.