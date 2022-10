Disoccupazione giù ad agosto, dice l’Istat. Ma è presto per rallegrarsi: c’è il boom degli inattivi.

I dati dell’Istituto nazionale di statistica non incoraggiano a esultare per la riduzione della disoccupazione.

Ad agosto il tasso di disoccupazione totale è leggermente sceso. Adesso è al 7,8% (-0,1 punti). Lo comunica l’Istat, che spiega come la disoccupazione giovanile sia calata al 21,2% (-1,9 punti). Anche ad agosto continua il calo dell’occupazione rilevato il mese precedente, anche se il numero degli occupati resta superiore a 23 milioni. Un dato dovuto all’aumento del numero degli inattivi.

Sono considerate inattive le persone che non si possono classificare né come occupate né come disoccupate. Più nel dettaglio, inattivi sono coloro che nelle settimane precedenti la settimana di riferimento non hanno cercato lavoro, o che non sono disposti a lavorare entro le due settimane successive.

Inattivi, chi sono

Si fa spesso confusione tra le due figure del disoccupato e dell’inattivo. Così rallegrarsi per il calo della disoccupazione può lasciare il tempo che trova dato che, in realtà, si tratta soltanto di una crescita degli inattivi. Ossia di coloro che neanche sono più interessati ad andare in ricerca di un lavoro. I motivi possono essere i più vari: c’è chi rinuncia a cercare un’occupazione per negligenza, chi invece perché rassegnato.

Ad agosto 2022 il tasso di inattività è salito infatti al 34,8% (+0,3 punti). A farlo sapere sempre l’Istat, che precisa come la crescita del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,7%, pari a un aumento di 91 mila unità) sia trasversale per sesso e età. In confronto all’agosto dell’anno precedente, è calato il numero di persone in cerca di lavoro (-14,1%, pari a -319 mila persone) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, pari a -344 mila unità).

Quante sono le persone alla ricerca di un lavoro

Diminuisce il numero di quelli che cercano lavoro (-1,6%, pari a -31 mila unità rispetto al mese di luglio) tra i maschi e gli under 35i. Rispetto ad agosto 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-14,1%, pari a -319 mila unità). Se facciamo un confronto con agosto 2021, emerge che gli occupati sono cresciuti di oltre 400 mila unità. Una crescita che vale particolarmente per i dipendenti a termine, cresciuti di quasi 200 mila unità nel giro di un anno. Rispetto al mese scorso, luglio 2022, il tasso di occupazione è sceso al 60,0%.

Il calo dell’occupazione (-0,3%, pari a -74 mila) si osserva per uomini e donne, per tutti i dipendenti e le classi d’età, con l’unica eccezione dei 15-24enni per i quali rimane stabile; in aumento l’occupazione tra gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 60,0% (-0,2 punti).

L’istat, mettendo a confronto il trimestre giugno-agosto 2022 con quello dell’anno precedente (marzo-maggio 2022), rilevato 85 mila occupati in più, un aumento dello 0,4%. Una crescita dell’occupazione associata alla diminuzione tanto delle persone in cerca di lavoro (-3,7%, pari a -76mila unità), quanto degli inattivi (-0,1%, pari a -19mila unità).

Ad agosto 2022 il numero di occupati supera le cifre di agosto 2021 dell’1,8% (+406 mila unità). Un aumento che riguarda entrambi i sessi e ogni fascia d’età. Unica eccezione quella 35-49 anni dove gli occupati scendono a causa della dinamica demografica. Il tasso di occupazione (+1,5%), aumenta infatti anche tra i 35-49enni (+0,7 punti) perché, in questa fascia di età, il calo degli occupati è meno marcato di quella della popolazione italiana nel suo complesso.