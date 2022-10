Arisa, festa a Gravina finisce male: lite infuocata col sindaco (video)

Nel corso di un evento, Arisa ha avuto una disputa con il primo cittadino del paese. Ma cosa è accaduto? La cantante ha un carattere schietto e sincero, ed ha voluto dire la sua.

Amici, la professoressa Arisa ha una discussione nel corso di un concerto

Arisa ha avuto uno scontro con il sindaco di Gravina, lo scorso 1 ottobre. La discussione tra i due è sorta nel bel mezzo della festa organizzata in occasione di San Michele Arcangelo, santo patrono. La cantante e professoressa del talent show di Canale 5 ha avuto un diverbio con Fedele Lagreca, primo cittadino di Gravina.

A dare la news è stato LaVoceNews.it, con tanto di video postato su Tik Tok, ma cosa è accaduto? Pare che il tutto sia nato a fine concerto, quando Fedele Lagrega ha preso la parola dicendo: ““Noi, come Amministrazione, abbiamo lavorato tanto per la buona riuscita dell’evento, della festa. E visto l’ottimo risultato non possiamo che essere orgogliosi, grazie. Io vorrei ringraziare chi ha lavorato materialmente alla buona riuscita della festa ed è il comitato festa patronale”.

Arisa sbotta a fine concerto, il botta e risposta col sindaco fa il giro della rete: “non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro”

Poi il sindaco si è rivolto verso Arisa e la cantante gli ha detto: “Sì. Il comitato della festa patronale, non c’era scritto qui (sul gobbo)? C’è scritto e io li ho ringraziati, no?”. Il primo cittadino ha replicato: “Io sì. Tu no”. La cantante ha chiarito di aver invece fatto i dovuti ringraziamenti. Fedele Lagrega ha allora replicato così: “Ringraziali di nuovo”. Arisa a questo punto ha risposto così:

“Guardi signor Sindaco, le posso dire che li ho ringraziati e non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro perché io li ho ringraziati. Ho ringraziato tutti. Stia calmo, la ringrazio dei fiori, grazie infinite. Si prenda il suo momento”