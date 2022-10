Chiara Ferragni nella bufera sui social: “Ricordati che sei una mamma”

Scoppia la polemica sui social. Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche di alcuni utenti che non si sono affatto risparmiati. La nota influencer è una delle donne più amate del mondo dei social, ma le critiche non mancano mai, come accade purtroppo per qualsiasi personaggio noto. Ma cosa le hanno detto?

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale è finita nel mirino dei social, ecco perchè

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo dei social. La splendida imprenditrice digitale è solita condividere la sua quotidianità professionale e familiare sui social. Sono milioni e milioni i followers che la seguono sui suoi profili social, i Ferragnez sono letteralmente adorati dal popolo dei social. I piccoli Leone e Vittoria sono due star del web, simpatici ed intelligenti i due bimbi sono la gioia di Fedez e Chaira. I due hanno costruiti una bellissima famiglia ed in tantissimi sognano di poter avere la stessa cosa.

Chiara è quindi una donna realizzata sia dal punto di vista professionale che sentimentale, ma nonostante il successo non mancano le critiche. Di recente infatti, la bionda influencer è stata travolta da commenti negativi a causa del suo look.

Chiara Ferragni, la risposta dell’infleuncer alle critiche fa il giro della rete, ecco cosa ha detto

Per alcuni haters il suo outfit sarebbe troppo appariscente: “Ricordati che sei una mamma” – ha scritto un utente. “Troppo poco vestita” – ha commentato ancora un altro. Chiara Ferragni non ha perso tempo ed ha risposto alle critiche. “Che problemi hanno certe persone con le minigonne e i sexy look? Sono una donna che indossa ciò che vuole”.

Chiara senza indugio ha risposto a coloro che l’hanno criticata per la scelta del suo look, spiegando che continuerà a fare ciò che sente, scegliendo di vestire come più l’aggrada, come è giusto che sia. La Ferragni insomma non si lascia sopraffare dai commenti negativi, ma anzi va dritta per la sua strada.