“Marco stava bene, stress causato dagli altri concorrenti”: parla il manager di Bellavia

Dopo le tristi vicende avvenute all’interno della casa più spiata d’Italia ai danni di Marco Bellavia, i telespettatori del programma hanno espresso tutto il loro dissenso per la questione. Non solo il pubblico si è detto distante dagli atteggiamenti tenuti nei suoi confronti da alcuni vipponi, ma anche molti volti noti, condannando senza riserve i comportamenti a dir poco discutibili messi in atti nei confronti di Bellavia. Ora a fare chiarezza su quanto accaduto ci ha pensato anche il suo manager, ecco cosa ha detto.

Grande Fratello Vip, il manager di Bellavia rompe il silenzio, ecco cosa ha detto

Il comportamento tenuto nei riguardi di Marco Bellevia è stato condannato all’unisono. Gli italiani non hanno dubbi, si è trattato di una orribile pagina di televisione italiana, diseducativa ed insensibile. E, nonostante il fatto le eliminazioni di alcuni vipponi, si discute ancora della faccenda, anche perchè il Codacons ha di recente presentato un esposto proprio contro il Grande Fratello Vip che concerne: “atti di bullismo ai danni di Marco Bellavia”.

Sul sito dall’associazione si legge infatti che il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Roma, affinchè si accertino gli eventuali profili di responsabilità penale per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc.

Grande Fratello Vip, il manager di Bellavia vuota il sacco: “Marco stava bene, non era depresso”

Ora, è intervenuto anche il manager di Bellavia che ha rotto il silenzio e spiegato che Marco stava bene, e che i comportamenti di alcuni inquilini della casa hanno messo a dura prova la sua permanenza nello show. Ai microfoni di Adnkronos, Tony Toscano ha dichiarato: “Prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema.

L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti”- ha chiarito come prima cosa il manager. Poi ha aggiunto tra le altre cose: “Sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all’interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è riuscito più a gestire”.

Insomma come ha chiarito Toscano, Marco ha ricevuto l’ok per la partecipazione, dunque non era depresso. E a suo dire, sarebbero stati gli atteggiamenti di alcuni vipponi a causargli stress.