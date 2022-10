Reddito di cittadinanza a usurai, giornalisti di “Dritto e rovescio” assaliti e minacciati

La troupe di Rete 4 è giunta a Sora (Frosinone) per mettere su un servizio su una famiglia che percepiva il reddito

Attimi molto tesi nella mattinata di mercoledì a Sora (Frosinone), nel corso delle riprese della trasmissione “Dritto e Rovescio” di Rete 4.

Si attende che il Riesame dica la sua in merito alla richiesta di attenuazione delle misure cautelari per alcune persone che sono state arrestate dopo un blitz e nel frattempo, una troupe del programma con il giornalista Giammarco Menga, è giunta a Sora per fare un servizio in merito alla sospensione del reddito di cittadinanza erogato ad alcuni membri della famiglia D.S.

Una decina di membri di quello che gli investigatori considerano “un clan”, che hanno ricevuto le misure cautelari e considerati autori a vario titolo di usura e spaccio di droga, prendevano da diverso tempo il reddito di cittadinanza che ora gli è stato tolto.

Paolo Del Debbio, conduttore del programma di Rete 4, si sta occupando di questo caso e dopo il blitz della polizia, ha ritenuto che quanto occorso a Sora fosse di un certo rilievo. Ergo, nella mattinata di mercoledì Menga e la troupe si sono recati in una delle case della famiglia Sinti, e lì avrebbero ricevuto minacce e sarebbero stato assaliti verbalmente da un membro della famiglia che aveva un martello.

La troupe si è dileguata in modo rapido a piedi, riuscendo ad arrivare alle auto parcheggiate mentre l’uomo è andato nella sua macchina cercando di tentare un inseguimento. Attimi di panico che fortunatamente non hanno avuto nessuna conseguenza.

Poco prima di tutto ciò, il giornalista era riuscito a parlare con una ragazza della famiglia in un’altra casa senza alcun genere di problema.

Il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza che gli indagati percepivano fino a quando non è stato loro tolto, dal 2019 e poi rinnovato una volta scaduto, era compreso tra i 500 e 1200 euro al mese, a seconda dello stato di famiglia.

Del caso si è interessato il Ministero del Lavoro e dopo l’informativa, l’Autorità Giudiziaria di competenza ha accettato le ipotesi degli inquirenti, e ha tolto il reddito subito, perché percepito in modo illecito.