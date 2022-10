Vendeva cocaina e si faceva pagare col bancomat: arrestato 51enne

Un uomo è finito in manette in Campania per spaccio di droga, nella sua abitazione sono state rivenute diverse carte di credito e un sistema di pagamento elettronico con il quale riceveva i pagamenti dai suoi compratori.

Spacciava cocaina utilizzando un bancomat come metodo per i pagamenti, con questa accusa un uomo di 51 anni di Aversa, in Campania a pochi chilometri da Napoli, è finito in manette tramite l’operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Caserta con il supporto dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa. Il responsabile è stato colto in flagranza di reato.

Al momento dell’arresto l’uomo era in possesso di 805 euro in contanti e tre dosi di cocaina da 4,8 grammi distribuite in tre dosi pronte per la vendita. Dopo una perquisizione all’interno della sua casa, sono stati rivenuti altri 1,8 grammi della sostanza stupefacente, di materiali pere il confezionamento, armi da taglio e 2.180 euro in contanti. Inoltre è stato rinvenuto un pos utilizzato appunto per le transazioni economiche, come se la vendita avvenisse in un normale negozio nel rispetto delle leggi nazionali.

Insieme al sistema di pagamento elettronico sono state rinvenute diverse carte di credito e bancomat, il tutto intestato e persone terze. Nella seconda abitazione vicino a quella della prima perquisizione, sono stati rinvenuti altri 172 grammi di cocaina. L’uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e tutto il materiale sottoposto a sequestro in attesa del processo.