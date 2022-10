Il bonus trasporti sta ottenendo un grande successo. Da quanto ha spiegato il ministro del Lavoro, finora sono stati elargiti un milione di voucher

Il bonus trasporti è stato un successo, tant’è che, come comunica il ministro del Lavoro, finora sarebbero stati elargiti 1 milione di voucher. Ma quante volte è possibile richiedere questo sostegno?

Come si legge dalle Faq del Ministero del Lavoro, la domanda per ottenere questo bonus ha a che fare con il mese in cui si inoltra la richiesta attraverso l’app Io. Dopo aver fatto richiesta e aver percepito il sostegno, che può raggiungere un limite di 60 euro, bisogna usufruire dello sconto entro il mese solare in cui si è fatta richiesta, sennò il bonus sarà cancellato.

Dato che il voucher è utilizzabile anche per abbonamenti mensili, il dubbio vien fuori spontaneamente: è possibile richiedere il bonus tutti i mesi? Quante volte è possibile richiedere tale bonus per i trasporti? Le faq sono molto chiare in proposito:«È possibile effettuare una richiesta al mese e pertanto nei mesi successivi, qualora ci sia ancora dotazione finanziaria, effettuare ulteriori richieste per l’importo massimo di euro 60».

Chi l’ha chiesto nel mese di settembre, può fare richiesta per percepirlo anche a ottobre. L’unico problema è legato ai fondi, perché è possibile fare domanda ogni mese finché vi sarà ancora disponibilità di risorse.

Non vi sarebbero nodi neanche per quanto concerne l’importo. Facciamo un esempio: se a settembre si sono percepiti 60 euro di bonus trasporti come richiesto, quindi l’importo massimo del voucher, è possibile chiedere un altro bonus fino a 60 euro anche per ottobre, e continuare così ogni mese, finché i fondi non finiscono.

Un’ottima news, ma soltanto per chi ha scelto di utilizzare il bonus sugli abbonamenti mensili, perché chi ha usato lo sconto per il rinnovo del suo abbonamento annuale, non potrà ottenere ulteriori sconti.

Come inoltrare richiesta per avere il bonus trasporti

Per fare domanda si dovranno avere una serie di requisiti. Vediamo quali. Innanzitutto, per inoltrarla, si dovranno avere le credenziali Spid o Cie. La domanda può essere inoltrata da settembre ed entro fine anno. Dopo aver eseguito l’accesso sul sito, è necessario dare i seguenti dati:

nome, cognome, codice fiscale di chi beneficia del bonus. Se il beneficiario è minorenne, chi richiede, oltre al suo codice fiscale, deve anche certificare che il minore sia a suo carico dal punto di vista fiscale.

reddito totale del beneficiario nel 2021 che non superi i 35 mila euro

importo del buono richiesta a seconda della spesa che si prevede di fare

qual è il gestore del servizio di trasporto pubblico, selezionando il gestore dal menù sul sito.

Dopo aver inoltrato la richiesta, il sito emette il buono, che è possibile spendere presso un unico gestore dei servizi di trasporto pubblico tra quelli che si possono selezionare quando ci si registra sul portale e scritto nel voucher. Non è possibile cedere il voucher.