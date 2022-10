“Chiesti provvedimenti contro di lei”, Selvaggia Lucarelli nei guai | Lascia Ballando a poche ore dall’inizio?

Il programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” non poteva che cominciare tra le polemiche. La partenza fissata per sabato 8 ottobre 2022 è offuscata dal Codacons che ha sollevato il caso Selvaggia Lucarelli.

Il punto è la presenza di Lorenzo Biagiarelli tra i concorrenti e un presunto conflitto di interessi con Selvaggia, sua compagna nella vita e giudice nel programma.

Così a un giorno dall’inizio della nuova edizione, il Codacons ha chiesto l’intervento della Rai.

Il ruolo di Selvaggia nel gioco potrebbe davvero compromettere il percorso di Lorenzo?

Selvaggia Lucarelli, il codacons contro di lei. Cos succederà

Per quel che la Lucarelli ha sempre mostrato in televisione chiunque penserebbe, in realtà, che piuttosto potrebbe penalizzare il suo compagno anziché favorirlo. Il Codacons però è di un’altra idea e all’ Adnkronos ha fatto sapere che: “Da giorni gli utenti appassionati del programma sollecitano il nostro intervento sulla scelta della trasmissione di inserire nel cast un concorrente legato sentimentalmente ad un giudice che dovrà valutare le sue esibizioni. Il conflitto di interessi è evidente, così come è evidente la tendenza della Lucarelli […] ad esprimere negli ultimi anni giudizi spesso non oggettivi, condizionati dalle proprie convinzioni personali e dalle proprie simpatie”.

L’associazione a tutela dei consumatori, ha fornito anche un esempio a sostegno della propria tesi sulla presunta non oggettività di Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle”. Il nome fatto è quello di Mietta, che la giudice condannò l’anno scorso per motivi che poco avevano a che vedere con il ballo e il programma. Questo perché Selvaggia oltre a essere la giudice di Ballando è anche una giornalista e porta avanti le sue idee. Per questo ha parlato spesso delle motivazioni fornite da Mietta sul mancato vaccino anti Covid. La vicenda è ben nota e se ne è parlato ovunque, per questo secondo il Codacons questo si potrebbe tradurre in un favoreggiamento per il fidanzato Biagiarelli.

“È evidente che la presenza come concorrente di un soggetto legato sentimentalmente a un giudice possa totalmente alterare il giudizio sulle esibizioni. Nel caso specifico i voti espressi dalla Lucarelli, della cui buona fede siamo pienamente convinti, potrebbero tuttavia alterare l’esito della gara e le classifiche finali, vanificando gli sforzi dei telespettatori che da casa votano i propri ballerini preferiti”.

La richiesta suscita polemiche

Hanno concluso il tutto con la richiesta di sospendere Selvaggia o Lorenzo: “Chiediamo alla Rai di adottare provvedimenti, valutando la sospensione di Selvaggia Lucarelli dalla giuria o quella di Lorenzo Biagiarelli dal cast dei concorrenti”.

Hanno fornito una ulteriore, clemente, soluzione: adottare misure che garantiscano la correttezza della gara. In particolare hanno chiesto di garantire che i voti di Selvaggia al fidanzato non incidano sulla classifica finale. In Rai daranno ascolto a questa richiesta?