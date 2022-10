Figli “bamboccioni”, addio al mantenimento? La Cassazione cambia le carte in tavola

Assegno di mantenimento: per la Cassazione l’obbligo non può essere a oltranza, vista la presenza di misure di sostegno.

La Suprema Corte cambia orientamento nel caso di un padre costretto a versare l’assegno a una figlia quasi trentenne a sette anni di distanza dal divorzio.

La Corte di Cassazione cambia indirizzo sul mantenimento dei figli maggiorenni disoccupati cronici da parte dei genitori divorziati. Il reddito di cittadinanza – o ad ogni modo una misura di sostegno – entra in una ordinanza della Cassazione. Si tratta dell’ordinanza numero 29264, depositata ieri, con la quale la Suprema Corte riconosce le ragioni di un padre (in amministrazione di sostegno) che sette anni dopo la separazione doveva continuare a versare l’assegno alla figlia, diventata madre nel frattempo, che ancora risiedeva nella casa di famiglia con l’ex moglie.

Figli “bamboccioni”? Per la Cassazione basta il reddito di cittadinanza

A giudizio della Prima sezione civile, la ragazza, ormai cresciuta e diventata donna, «deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito». Nell’ordinanza della Cassazione non c’è un riferimento esplicito al reddito di cittadinanza. Che però sembra richiamato anche in un successivo passaggio. Per i giudici della Suprema Corte, «le considerazioni di ordine sociologico, a proposito delle condizioni nel mercato del lavoro del meridione d’Italia, non ottengono di motivare la persistenza di un obbligo di mantenimento da parte del genitore sottoposto ad amministrazione di sostegno per disabilità».

Piuttosto, proseguono i giudici, starebbero ad indicare la «necessità della figlia di far ricorso, con un minimo di responsabilità, agli strumenti di sostegno sociale, in aggiunta alla dedotta condizione di persona non stabilmente occupata in un’attività di lavoro». Invece, insiste la Cassazione, «un atteggiamento inerziale da questo punto di vista non può essere – neppure astrattamente – riversato sulla persistenza di un diritto al mantenimento di durata indeterminata».

Obbligo a oltranza?

Quando i genitori hanno divorziato, la ragazza aveva 22 anni. In tasca aveva la licenza media e negli ultimi sette anni aveva cominciato un corso per estetisti, poi abbandonato. Successivamente aveva lavorato in nero nella ditta di pulizie dei nonni materni e infine nel negozio della mamma, con compensi di 50 euro a settimana. Nemmeno il compagno (pizzaiolo) era economicamente autonomo, tanto è vero che era dovuto rimanere a casa coi genitori.

In pratica, per la Cassazione il figlio di genitori divorziati, «che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre».