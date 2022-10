Il grande ex non le manda a dire ed esce allo scoperto. Spunta la confessione su Raspadori, reduce da un momento di grande brillantezza con il Napoli.

Gli azzurri rappresentano certamente una delle rose più attrezzate e in forma del campionato, alla luce dei grandi risultati ottenuti su campo europeo e non solo. Se in Serie A si sono registrati i soli passi falsi contro Fiorentina e Lecce, seguiti da una serie ininterrotta di nobilissime vittorie, in Champions League gli uomini di Spalletti stanno a dir poco sorprendendo, con imposizioni quasi inattese su compagini quali Liverpool e Ajax, sconfitte in modo rotondo.

Tanti i meriti dell’allenatore ma anche del club tutto, bravo anche quest’anno nell’intervenire in modo ponderato quanto lungimirante, allontanando chi non fosse più considerato all’altezza o, semplicemente, fuori dal progetto per motivazioni di natura economica. Ciò non ha però lenito l’importanza della rosa, distintasi, appunto, per un inatteso upgrade da ricercarsi anche nelle mosse conclusive dello scorso calciomercato, fondamentali per plasmare soprattutto la regione offensiva.

L’ex esce allo scoperto: “Ecco cosa è successo con Raspadori”

Non solo Ndombele, appunto. A fine agosto Giuntoli è riuscito a mettere le mani anche su Simeone e Raspadori, con quest’ultimo autentico protagonista principale delle recenti vittorie campane. Il gol in extremis contro lo Spezia ha fatto scoccare la famosa scintilla nel piccolo Jack acclamato e protetto dal certaldino Luciano. Da quel momento, si può dire, Giacomo non si è più fermato, sciorinando grandi prestazioni anche su campi europei. I gol contro Rangers e Ajax ne sono una dimostrazione e corroborano la tesi circa l’effettiva importanza di un profilo del genere.

Sul suo conto, in particolar modo, si è espresso l’ex Napoli, Francesco Turini che ha ammesso ai microfoni di Radio Goal un particolare retroscena. “Lo conosco benissimo Giacomo, gli invio spesso messaggi per caricarlo. Ma da adesso basta, altrimenti ci diciamo sempre le stesse cose. Sta facendo già grandi cose, non ha bisogno più dei miei consigli”. Insomma, oltre ad essere consolato e confortato dalla città e dall’ambiente Napoli tutto, Raspadori sta subendo una calda accoglienza anche da parte chi conosca quest’ambiente molto bene, consapevole dei grandi pregi ma dei non meno importanti difetti che contraddistingue una piazza così calorosa e al fine di farlo sentire sempre più a suo agio. I risultati, per ora, si vedono eccome.