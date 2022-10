Zlatan Ibrahimovic, dopo la foto social i tifosi si scatenano e ci credono davvero

Zlatan Ibrahimovic risponde presente: l’incontro a sorpresa tra i due fa già sognare i tifosi, ecco le suggestioni sul futuro che entusiasmano il web.

Il presidente del Monza Silvio Berlusconi e l’attaccante del Milan si sono incontrati in occasione del compleanno dello svedese lo scorso 3 ottobre, la foto postata sui social per celebrare l’evento e soprattutto la sua didascalia hanno letteralmente scatenato i tifosi. A distanza di qualche giorno i fan continuano ad affollare il web: cosa sta succedendo dietro le quinte?

L’attesa in casa Milan è tutta per gennaio quando, oltre ad iniziare la fase calda di questa stramba stagione, è previsto anche il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, operatosi al termine della scorsa annata per risolvere il fastidioso problema al ginocchio, sta pazientemente attendendo di poter tornare a giocare ed intanto continua a far valere la sua leadership all’interno dello spogliatoio per sostenere ed aiutare la squadra.

Ibra ha rinnovato la scorsa estate sino al termine di questa stagione e solo dopo deciderà quale potrà essere il suo futuro anche se, dalle ultime dichiarazioni rilasciate, l’intenzione sembra essere quella di continuare a giocare almeno un’altra stagione e perchè no sempre in Europa.

La sua voglia di essere protagonsita nel calcio che più conta è ancora intatta, come già dimostrato al momento del suo ritorno dopo l’esperienza in MLS, e non sarà di certo l’infortunio o 41 anni da poco compiuti a fermarlo: il futuro resta da scrivere dunque ma un post apparso sul profilo social dello svedese potrebbe lanciare un indizio.

Ibrahimovic sorride all’obiettivo: ecco cosa potrebbe nascondere

Il 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic ha sorpassato definitivamente quota 40 segnando l’inizio di un nuovo capitolo della sua incredibile vita. Lo svedese, ancora sotto contratto con il Milan, non vuole smettere di stupire e non vede l’ora di poter tornare a ruggire in campo per aiutare concretamente la sua squadra la quale, a sua volta, conta tantissimo sulla sua leadership.

Uno dei personaggi del mondo del calcio con cui più il classe 1981 ha mantenuto buoni rapporti è il suo ex presidente Silvio Berlsuconi. L’attuale numero uno del Monza riportò Ibra in Italia dopo l’amara parentesi al Barcellona e oggi, dopo l’incontro postatto sui social, i tifosi brianzoli sognano.

“La storia non si cancella, il futuro è da scrivere”, recita così la didascalia che accompagna la foto apparsa sul profilo del campione svedese, una semplice frase che però ha immediatamente scatenato la fantasia dei tifosi del Monza che già hanno pregustato la possibilità di vedere l’ex PSG con la maglia biancorossa indosso.

Di cosa si sia parlato durante l’incontro non è certo ma di sicuro, visto anche il contratto in scadenza, coltivare il sogno per i supporter della squadra lombarda non è di certo un delitto, si vedrà se in estate la coppia Berlusconi-Galliani deciderà di affondare o meno il colpo.