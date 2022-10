Inter, il Barcellona passa alle vie legali, pesante esclusione in arrivo

Dopo la dolorosa sconfitta di San Siro contro l’Inter di Inzaghi i blaugrana si sono pesantemente lamentati della direzione arbitrale e minacciano le vie legali.

Martedì 4 ottobre allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro è andata in scena l’emozionante sfida di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Barcellona di Xavi Hernandez.

Una gara, che insieme a quella di ritorno, si rivelerà fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale, visto lo strapotere del Bayern Monaco che ha battuto per 2-0 entrambe le compagini.

La gara d’andata è terminata con la vittoria nerazzurra per 1-0 grazie al gol del turco Hakan Calhanoglu, che ha messo la palla nell’angolino con un preciso destro da circa 25 metri che non ha lasciato scampo a Ter Stegen.

L’Inter ha giocato una gara fatta di sacrificio e precisione, non concedendo praticamente mai tiri puliti agli ospiti (tranne quello di Dembélé nella ripresa) e ingabbiando sia Lewandowski che Raphinha, che non sono mai riusciti a liberarsi dalle asfissianti marcature dei difensori avversari.

Al termine dell’incontro però Xavi si è lamentato non poco della direzione arbitrale a causa di alcuni avvenimenti che secondo il tecnico spagnolo sono andati a favore dell’Inter finendo dunque per danneggiare il Barcellona.

Al 67′ infatti i catalani erano riusciti ad agguantare il pareggio, anche se il gol di Pedri era viziato da un precedente fallo di mano da parte di Ansu Fati, ed è dunque stato giustamente annullato, come nel primo tempo era stato annullato il gol all’Inter per offside da parte di Correa.

L’avvenimento che però più ha fatto esplodere gli ospiti è stato quello avvenuto in area di rigore al 91′, quando Dumfries ha saltato in maniera scomposta colpendo probabilmente la palla con le mani. L’arbitro non ha visto nulla ed il VAR non lo ha richiamato, dato che non c’era nessuna immagine a testimoniare il chiaro tocco di mano e dunque il chiaro ed evidente errore.

Denuncia presentata all’UEFA

Il Barcellona però non ci sta e ha deciso di presentare, su richiesta dell’allenatore Xavi e di tutto lo staff tecnico e con l’approvazione del presidente Laporta, un reclamo all’UEFA consegnando un fascicolo contenente tutti gli episodi incriminati con tanto di immagini a supporto.

La motivazione va però ben oltre i presunti errori della gara con l’Inter, perché anche contro il Bayern Monaco c’era stato un calcio di rigore non concesso ai blaugrana per un fallo di Davies su Dembélé ed anche in quell’occasione il VAR era proprio Van Boekel, fischietto olandese che sedeva in sala VAR anche a San Siro.

Perciò il Barcellona ha fatto richiesta di non essere più diretti da Van Boekel né come arbitro né come addetto al VAR, data l’incredibile tendenza secondo l’ambiente catalano di danneggiare il percorso in Champions League dei blaugrana.