Amici, Garrison confessa: “Sono andato via dal programma perché…”

Garrison è stato per anni uno dei professori più amati della scuola di Amici. Ma perchè ha deciso di lasciare il talent show condotto da Maria De Filippi? Il coreografo lo ha rivelato nel corso di una recente intervista. Ecco cosa ha dichiarato.

Amici, ricordate Garrison? Ecco perchè non fa più parte della scuola di Canale 5

Amici è uno dei format più amati e più longevi della televisione nostrana. Sono infatti anni che il talent va in onda, ed i telespettatori non sono mai sazi, mai stufi. Merito di Maria De Filippi e della sua grande squadra che lavora sodo per scegliere gli allievi più meritevoli, anno dopo anno. Il programma è seguitissimo e di certo anche i professori hanno un importante ruolo nella riuscita della trasmissione. Per molto tempo anche Garrison ha lavorato nel talent come insegnante.

Ma perchè il coreografo ha poi deciso di lasciare la trasmissione? In una recente intervista rilasciata per TvBlog, Garrison ha spiegato il perché del suo abbandono: “Una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento. Il rapporto è rimasto molto bello, qualche mese fa mi ha fatto una commovente sorpresa di compleanno negli studi di Amici, dove ero stato invitato come giudice esterno di una sfida. Un bel pensiero, a maggior ragione per chi come lei ha tante cose a cui pensare”.

Amici, Garrison su Maria De Filippi: “Ci sono momenti in cui io voglio ammazzarla”

Poi sulla conduttrice ha detto: “Maria fa parte della mia famiglia. Ci sono momenti in cui io voglio ammazzarla e quelli in cui lei vorrebbe fare altrettanto con me. Ma ci vogliamo bene. Che senso ha parlare male di Amici? Qualcuno lo critica perché è cambiato rispetto al passato, ma invece bisogna apprezzare il coraggio di Maria di far evolvere una trasmissione così di successo. E i numeri parlano chiaro. Al pubblico piace, questo è quello che conta”.

Ma di cosa si occupa oggi? “Alla giovane età di 67 anni, ho deciso di cimentarmi in altro, cioè di dedicare più tempo al canto e alla recitazione, ma anche alla conduzione TV. Lo avevo deciso quando ho lasciato Amici, ma poi è arrivato il covid che ha massacrato e bloccato tutti. Sto facendo anche lezioni di dizione, anche se non sembra”.