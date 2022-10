GF Vip 7, arriva una nuova gieffina che ha avuto un presunto flirt con un vippone? Il rumor

Stando ai rumors recenti, potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, una nuova concorrente. Si vocifera che abbia avuto un flirt con un inquilino, ma è davvero così? E, soprattutto di chi si tratta?

Grande Fratello Vip, sta per fare il suo ingresso nella casa una nuova gieffina

Nella casa più spiata d’Italia, potrebbe fare il suo ingresso una nuova concorrente. Si tratta di una donna amatissima, e che secondo rumors recenti avrebbe avuto un flirt con un vipponi. Si tratta di voci di corridoio, per cui è bene tenerlo presente, non vi è alcuna ufficialità. Ma di chi si tratta?

Si tratta di Helena Prestes che avrebbe vissuto una storia con Antonino Spinalbese. Ma secondo rumors, avrebbe avuto un flirt anche con Daniele Dal Moro, stando a quanto rivelato da Biccy, i due avrebbero vissuto un flirt sul quale avrebbero preferito mantenere il riserbo. Se così fosse, sarebbe di certo interessante assistere alle dinamiche che potrebbero crearsi nella casa.

Helena Prestes sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Ecco cosa potrebbe accadere…

Non vi è alcuna ufficialità circa il suo possibile ingresso nella casa, ma i fan della Pretes sperano che possano vederla entrare a far parte del gioco. La brasiliana ha fatto sapere ai suoi followers di trovarsi nella Capitale, attraverso un un tweet scrivendo: “Ciao Roma!”.

Da qui alcuni utenti hanno supposto che possa essere una nuova concorrente. Al momento la Prestes non ha confermato i rumors, quindi per sapere se davvero entrerà nella casa più spiata d’Italia, non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata del Gfv.