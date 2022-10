Grande Fratello Vip, marito di Sara Manfuso – ex Deputato – contro Signorini

Dopo l’uscita di Sara Manfuso dal Grande Fratello Vip, suo marito, l’ex deputato Andrea Romano ha detto la sua. Ospite di Un giorno da pecora, il compagno della ex gieffina ha dichiarato: “Sara voleva condividere uno stato d’animo, Signorini mi ha deluso”.

Grande Fratello Vip, il marito di Sara Manfuso svela: “Signorini mi ha deluso”

Dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social, anche il marito, l’ex deputato Andrea Romano ha voluto dire la sua. Lo scontro avvenuto tra la gieffina e il padrone di casa dello show, Alfonso Signorini ha lasciato tutti di stucco. Sara sui social ha voluto ribadire con forza la sua pozione: “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali”- ha tuonato l’ex concorrente ed ora, a dire la sua ci ha pensato anche il marito.

Ospite di Un giorno da pecora, Andrea Romano ha parlato di quanto accaduto. “Ho visto la puntata del GF VIP con grande partecipazione essendo marito di Sara, lei è uscita anche perché non riteneva di dover concorrere a un montepremi in conseguenza del clima che si era creato”- ha esordito il compagno dell’ex gieffina.

Poi, l’ex deputato ha aggiunto: “Ai miei occhi (quanto accaduto, ndr) è stato molto deludente soprattutto per la reazione di Signorini che è un professionista. Lei non ha mai accusato Ciacci di molestie, Sara ha voluto condividere con Alfonso, con lo studio, uno stato d’animo pesante che ha sviluppato in conseguenza di quell’episodio, involontario, quello della toccata di c*lo seguito dalla battuta di Ciacco”.

Andrea ha spiegato che Sara ha subito molestie in passato: “È entrata nella Casa per condividere la sua esperienza, il suo stato d’animo, la riapertura di una ferita. Uno stato d’animo che noi uomini non possiamo conoscere o giudicare”.

Il marito di Sara Manfuso spiega: “Spero che Alfonso voglia spiegarsi meglio”

Sul finire si è soffermato sull’atteggiamento di Alfonso Signorini giudicandolo “deludente e spiacevole”. Deludente il suo voler giudicare la reazione di Sara, quando ha detto “dovevi dargli uno schiaffo”. Noi uomini non dobbiamo mai giudicare le reazioni di una donna in ricordo di una violenza.

Poi mi ha deluso che è stata cacciata dallo studio come se fosse colpevole di ciò che raccontava. Ritengo si sia trattato di un incidente, ma è stato molto spiacevole e deludente. Spero che Alfonso voglia spiegarsi meglio, non solo per rispetto a Sara ma per rispetto a tutte le donne. Di fronte una battuta che può sembrare innocente, si riaprono ferite. Lei cercava empatia e ha trovato un calcio. Sara sta bene, è ancora un po’ scossa ma è una donna forte”.