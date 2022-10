Meghan Markle, la mamma è bellissima: l’avete mai vista? Ecco lo scatto

Meghan Markle, duchessa del Sussex ha una mamma davvero bellissima. L’avete mai vista? Sono due gocce d’acqua, elegante, raffinatissima e sobria, possiede un’avvenenza disarmante.

Meghan Markle, la mamma è bellissima, ecco lo scatto

Meghan Markle non ha bisogno di particolari presentazioni. La duchessa di Sussex, è particolarmente amata, ma ha sollevato anche tantissime polemiche. Non si può certo non dire che sia una persona capace di generare opinioni controverse, di lei si conosce tanto, ma avete mai visto la sua mamma?

La madre di Meghan è letteralmente bellissima, le due si somigliano tantissimo. I fan sono rimasti di stucco dinnanzi alla raffinatezza e all’eleganza della suocera di Harry. Si tratta di una donna che tiene particolarmente alla sua privacy, anche se è comunque sotto gli occhi di tutti, essendo la madre di Meghan. Ma l’avete mai vista?

Chi è Doria Ragland, la mamma della duchessa del Sussex

La suocera del principe Harry è bellissima, forte ed affascinante, si chiama Doria Ragland. La mamma di Meghan ha sessantasei anni, vive a Park Windsor Hills, uno dei quartieri famosi di Los Angeles. La sua abitazione si trova a pochi metri dalla dimora di Harry e sua figlia Meghan, dove crescono i suoi nipotini, Archie e Lilibet.

Doria Ragland. è nata nel 1956 a Cleveland, ha lavorato come infermiera, poi come make-up artist di una fiction di successo General Hospital e sul set ha conosciuto Thomas Markle, che a quei tempi era il direttore delle luci. I due si innamorarono pazzamente e solo dopo pochi mesi convolarono a nozze nel Correva l’anno 1979.

Il loro matrimonio però giunge al capolinea quando Meghan aveva solo sei anni. Doria lascia il marito ed il lavoro iniziando a lavorare occupandosi degli anziani ed insegnando yoga. Poi, pian piano le cose per lei sono migliorate. Oggi, Dora e Meghan hanno un bellissimo rapporto, si somigliano tantissimo e non solo dal punto di vista estetico, ma anche caratteriale.