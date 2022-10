Kate Middleton ha indossato solo tre tiare. Ecco perché

Kate Middleton nonostante faccia parte della famiglia reale dal 2011, ha indossato soltanto tre tiare. Ma perchè la principessa ha sfoggiato i diademi solo in pochissime occasioni? Se lo stanno chiedendo in tantissimi, ma la spiegazione è piè semplice di quel che si pensi.

Kate Middleton, perchè ha sfoggiato pochissime volte i diademi?

La prima volta che Kate Middleton ha indossato una tiara è stata per il giorno più bello e romantico della sua vita, quello del matrimonio con William, che si è tenuto il 29 aprile 2011. Il protocollo impone la tiara il giorno delle nozze, si tratta di una tradizione che affonda le sue radici nell’antichità, come simbolo del coronamento dell’amore.

Per la sua cerimonia nuziale, Kate ha sfoggiato una tiara di Cartier Halo Tiara fatta da 739 diamanti a taglio brillante e 149 diamanti baguette, un “gioiellino” che le ha dato in prestito per l’occasione, la regina Elisabetta. Oggi la tiara si trova in esposizione Buckingham Palace dal 2011.

La tiara più ammirata è quella sfoggiata da Lady Diana, la Lover’s Knot, dono della regina per il matrimonio con Carlo

Kate ha poi indossato un altro preziosissimo gioiello di famiglia in occasione del ricevimento diplomatico di Buckingham Palace che si è tenuto il 3 dicembre del 2013. Per l’occasione, Kate ha indossato laLotus Flower Tiara, sfoggiato anche nel 2015: per la sua prima cena di stato.

Ma quella cha ha destato maggiore curiosità è stata la Lover’s Knot, un diadema che ha indossato ai tempo, Lady Diana. Sua maestà la regina, scomparsa da circa un mese l’ha indossata negli anni 50, per poi regalarla a Diana per le nozze con Carlo. Ma il giorno del suo matrimonio preferì indossare la Spencer Tiara.

La tradizione impone dunque di indossare le tiare in determinate occasioni, ecco perchè Kate ha sfoggiato i diademi in pochissimi circostanze pur facendo parte della Royal family dal 2011.