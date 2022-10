Marta Flavi, la tragedia dietro il sorriso | Cosa ha rivelato che nessuno immaginava

Dopo tanti anni lontana dalla tv è scesa in pista a “Ballando con le Stelle”, ma la felicità che ha mostrato nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, nasconde anche delle tristi verità, che Marta Flavi ha recentemente raccontato in un’intervista che ha fatto commuovere.

Nei giorni scorsi Marta Flavi, concorrente di “Ballando con le Stelle“, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo non parlando soltanto della sua esperienza sulla pista da ballo, ma anche del suo privato.

Ha ripercorso un periodo molto duro della sua vita in cui ha desiderato sopra ogni cosa diventare mamma e per farlo ha provato qualsiasi mezzo, ma il risultato è stato per lei devastante.

Marta Flavi, la tragedia dietro il sorriso. Cosa le è successo?

“Mi sono innamorata di un medico in una fase della mia vita in cui, preoccupata dal passare degli anni, sono stata presa dalla sindrome dell’orologio biologico. Ho fatto di tutto per rimanere incinta” ha dichiarato. Ho vissuto il trauma di ben quattro gravidanze interrotte, ne sono uscita devastata. La conduttrice, ex moglie di Murizio Costanzo, ha anche rivelato che ad aiutarla a superare il dolore sono stati i nipoti. “Ancora oggi ogni tanto ricompare il senso di amara delusione per non essere riuscita a realizzare il mio sogno di diventare mamma” sono state le toccanti parole della concorrente di Ballando.

Marta ha spiegato anche di aver affrontato un percorso molto difficile per curare l’infertilità, il tutto in un’epoca in cui le terapie non erano così avanzate come lo sono oggi. “Ho consultato vari specialisti sia in Italia che all’estero e mi sono anche sottoposta a due interventi chirurgici” ha raccontato, senza nascondere il suo dolore.

La sua vita sentimentale dopo Costanzo

A parte il matrimonio con Maurizio Costanzo e la storia d’amore con il medico, Marta ha raccontato di essere stata legata sentimentalmente ad un uomo inglese molto simpatico, per un anno, ma la storia non è andata avanti perché lui le ha chiesto di trasferirsi a Londra:

“Ci ho riflettuto ma non me la sono sentita di rivoluzionare la mia vita, tengo molto alla mia indipendenza” ha confessato, dicendosi concentrata, al momento, solo sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle.