Harry e Meghan, i Duchi rischiano di giocarsi tutto con il nuovo libro in uscita | E corrono ai ripari

Sono ormai prossimi all’uscita la docu-serie ed il libro sui Duchi di Sussex, ma ecco cosa sta accadendo e la decisione da parte di Harry e Meghan Markle su tali opere, in cui sembrano profilarsi dei cambiamenti all’ultimo momento.

Da tempo si parla del libro in uscita da parte del Principe Harry, una biografia in cui si andranno a narrare diverse vicende della Famglia Reale, a meno di 3 anni dalla decisione della coppia di allontanarsi da Buckingham Palace.

Proprio all’interno del binomio, era stata l’ex attrice sino ad ora era la più esposta, a partire dal maggior numero di interventi durante la famosa intervista rilasciata ad Oprah Winfrey e da alcuni podcast realizzati nel corso del tempo, di cui uno piuttosto recente, in cui non erano mancate critiche nei confronti dei Reali.

Per quanto riguarda l’opera, non si conosce la data di uscita, ma il periodo dovrebbe corrispondere alla fine di questo autunno, e di certo prima di Natale. A supportare il secondogenito del nuovo Re per tale realizzazione, ci ha pensato il giornalista e Premio Pulitzer, John Joseph Moehringer.

Quali modifiche sono previste

Secondo quanto trapelato dalla redazione The Sun, i Duchi erano intenzionati con questo libro ad innescare un’ultima bomba prima di rientrare nei ranghi e riappacificarsi con il resto della Royal Family, ma gli ultimi attacchi erano previsti più verso il nuovo Re.

Essendo cambiata la situazione all’interno della Monarchia, dopo la morte della Regina Elisabetta, prima dell’uscita letteraria, si tenterà di cambiarne parte del contenuto, viste le presumibili critiche mosse in direzione di Carlo e Camilla, di conseguenza contro la nuova Corona, in modo tale da evitare qualsiasi tentativo di riconciliazione futura tra le parti in causa.

Le possibili reazioni

Altri attacchi e diretti in modo particolare ai nuovi Reali potrebbero infatti allontanare in modo definitivo i Duchi di Sussex da qualsiasi compito, motivo per il quale si studia il completamento del libro con le opportune modifiche del caso.

Chissà cosa uscirà prossimamente e quali saranno le nuove informazioni riguardanti Harry e Meghan, senza dimenticare il documentario in uscita su Netflix, la cui data di uscita è stata posticipata al 2023, anche in questo caso per motivi simili ed attinenti alla morte della nonna del Principe.