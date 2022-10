Grande Fratello Vip, il racconto struggente di Antonino Spinalbese: “Mi ha scioccato la vita”

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip troviamo tra gli altri Antonino Spinalbese, dentro la casa ha portato il suo raccontro struggente, tanto da avergli scioccato la sua vita futura, come ha narrato il diretto interessato dentro la casa.

All’interno della settima edizione del reality show vi è un cast piuttosto variegato, anche se alcuni dei concorrenti non sono del tutto conosciuti al grande pubblico. Nel caso di Antonino Spinalbese, la sua fama è dovuta al rapporto avuto con Belen Rodriguez, dalla cui relazione è nata la figlia Luna Maria.

Il rapporto con la showgirl di origini argentine è però terminato, la sua esperienza dentro la casa potrebbe alimentare fama nei confronti di Spinalbese, il quale si è dileggiato nel corso degli anni come hairstylist e fotografo.

Arrivato da Torre del Greco, sin da giovane si sposta prima a Parma e poi a La Spezia, arrivando alla consacrazione nella sua attività a Milano, ma a parte la storia con la Rodriguez, si conosceva ben poco della sua vita; al GF Vip ha raccontato una vicenda molto pesante del suo passato.

Come ha saputo del terribile fatto

Un terribile fatto gli ha infatti sconvolto la sua giovinezza, la prematura morte del padre, separato già da qualche tempo e venuto a mancare quando aveva solo 16 anni. A tal proposito ha raccontato i momenti in cui ha saputo la notizia.

Ecco cosa ha raccontato Spinalbese ai coinquilini su quanto accaduto: “Era un 15 gennaio e mia madre mi aveva svegliato per dirmi della notizia di mio padre morto. Io stavo dormendo e quella visuale ha scioccato la mia vita futura, quello sfogo di mia madre sembrava come se lo stesse trasferendo nei miei confronti”.

Cosa era successo al padre

Una volta appresa la notizia si era recato con il resto della famiglia a Parma, località in cui viveva il padre, nel suo paggiaggio racconta di quanto avessero scoperto sulla sua morte: “Per tutto il viaggio non abbiamo chiesto come fosse morto, ma poi arrivati all’obitorio ci comunicano del suo suicidio“.

Una terrificante esperienza quella raccontata agli altri concorrenti da parte di Antonino Spinalbese, con i gieffini piuttosto presi dalla storia con cui l’hayrstilist continua a convivere da diverso tempo.