Rapina ai danni di Vlahovic e Di Maria, i dettagli shock emersi dalle indagini

Spunta il racconto scioccante della rapina sventata ai danni di Angel Di Maria e Dusan Vlahovic: i dettagli dell’accaduto sono agghiaccianti.

I carabinieri sono risuciti a evitare il peggio ma per i due campioni della Juventus il rischio è stato altissimo: ecco cosa è accaduto mentre i due si trovavano insieme a casa dell’attaccante argentino.

La vittoria interna contro gli israeliani del Maccabi Haifa, oltre che i primi tre punti della stagione di Champions League, ha consegnato alla Juventus, già galvanizzata dalla vittoria contro il Bologna, un piccolo spiraglio di tranquillità ed ottimismo in un momento assolutamente negativo. I bianconeri, dopo le zero vittorie raccolte nel mese di settembre, hanno finalmente rialzato la testa e sembrano ora ben più lanciati di quanto non lo fossero sino a poche settimane fa.

Sebbene il valore degli avversari non possa essere visto come eccelso e tantomeno realmente probante, le due gare disputate dagli uomini di Allegri diminuiscono alcuni dubbi nati nell’ultimo periodo ma non li cancellano. La gara di Champions ha evidenziato quelle che sono ancora delle debolezze che la Juve ha, soprattutto in difesa, lasciando quei punti di domanda sulla continuità che possono avere i torinesi.

A macchiare il momento di crescita è stato un bruttissimo episodio occorso ad Angel Di Maria e Dusan Vlahovic dopo la gara contro il Maccabi: il tentativo di rapina patito dai due è stato sventato appena in tempo dalla polizia ma i dettagli della storia sono scioccanti.

Per Vlahovic e Di Maria attimi di terrore, senza la polizia la situazione sarebbe potuta degenrare in fretta

La notizia della tentata rapina a Vlahovic e Di Maria ha scosso profondamente l’ambiente bianconero a meno di 24 ore dalla gara contro il Maccabi. Per le due stelle bianconere, entrambe protagoniste nella vittoria europea di mercoledì, lo shock è stato forte ma, per loro fortuna, solo parziale.

L’intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse in fretta e soprattutto ha posto fine sul nascere ad una spiacevole avventura che l’argentino ed il serbo si sarebbero volentieri evitati. I dettagli sull’accaduto sono stati resi noti quasi nell’immediato e non lasciano di certo tranquilli gli abitanti del quartiere.

Vlahovic e Di Maria si trovavano in casa dell’argentino quando, intorno alle 19:30, un gruppo di tre criminali ha tentato di fare irruzione in casa venendo interrotti dal suono dell’allarme e conseguente arrivo delle forze dell’ordine. Si sarebbe trattato di tre criminali specializzati in furti i quali, consci della folta presenza nel quartiere di persone ben abbienti, hanno tentato il colpo proprio nella villa dell’ex PSG senza, fortunatamente, riuscirci.

Nella zona, dove in passato a abitato anche Ronaldo, è stata recentemente aumentata la presenza di polizia proprio a causa dell’aumento dei tentativi di furto, dei tre ladri solo uno è però stato preso mentre gli altri due, seppur a mani vuote, sono riusciti a scappare. Per Di Maria e Vlahovic dunque una brutta avventura che si è però conclusa per il meglio.