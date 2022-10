Alessandro Tersigni: “Ho deciso quando lascerò Il Paradiso delle Signore”

Alessandro Tersigni è uno degli attori più amati de Il Paradiso Delle Signore, il suo personaggio Vittorio Conti è tra i più longevo della fiction. Ora, l’attore dell’amatissima serie di casa Rai ha svelato quando lascerà il set.

Il Paradiso Della Signore, Vittorio Tersigni svela quando lascerà il il set

Il Paradiso Delle Signore è una delle fiction più amate del palinsesto Rai. La serie va in onda da tanti anni ma i telespettatori non sono mai stanchi. La trama è avvincente e i colpi di scena non mancano, così da aumenta la curiosità del pubblico.

Tra i personaggi più amati c’è di certo Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. L’attore presta il volto al conte dalla prima stagione della serie, i telespettatori sono sinceramente affezionati a lui. Ma, di recente una news sta facendo tremare i fan dell’interprete. Tersigni ha deciso di lasciare la soap? Sembrerebbe di sì, ecco cosa ha rivelato l’attore.

Di recente, l’interprete ha spiegato che lascerà la fiction di Rai 1, ma solo quando si creeranno determinate condizioni. Ecco cosa ha dichiarato nel corso dell’intervista per il settimanale Mio.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti non ci sarà più? Parla l’attore

“Il pensiero di provare a immedesimarsi in altri personaggi c’è stato. Vittorio e Il Paradiso delle Signore, però, hanno davvero tanto da raccontare. Di conseguenza, perché dovrei lasciare un luogo in cui sto bene, mi diverto e c’è passione? Quando non avrò più niente da dare a Vittorio, allora lo saluterò con grazia e benevolenza”. Possono dunque tirare un sospiro di sollievo, l’attore non ha intenzione di lasciare per il momento.

L’interprete come ha ben spiegato ha avuto l’idea di mettersi in gioco e di interpretare altri ruoli, ma al momento non intende lasciare il set de Il Paradiso della Signore, si trova bene, recita con passione e la trama è avvincente. Quando e se il suo personaggio non avrà nulla più da raccontare, andrà via, ringraziando.