Uomini e Donne, anticipazioni, due dame litigano, Tina esplode

Ad Uomini e Donne tutto può succedere. Nella registrazione dell’8 ottobre, al Trono Over non sono mancate le discussioni. Due dame hanno litigato e Tina Cipollari non ha esitato a dire la sua. Ecco cosa deve aspettarsi il pubblico di Uomini e Donne nelle prossime puntate del dating show.



Uomini e Donne, Tina Cipollari non le manda a dire a nessuno, è caos nello studio

Uomini e Donne è uno the dating show più amati della televisione italiana. I telespettatori sono sinceramente affezionati ai protagonisti del programma di canale 5 e non perderono nemmeno un appuntamento con il talk. Una grande discussione si è avuta al trono over tra Ida platano e Roberta di Padua.

Tutto è nato quando Riccardo Guarnieri e Roberta hanno raccontato che sono usciti insieme ed è scattato un bacio. Entrambi hanno comunque affermato che tra loro non ci sarà una seconda uscita. Spazio poi ad Ida Platano che, invece ha deciso di parlare con Alessandro vicinanza. Roberta quando ha appreso che Ida era uscita con Alessandro ha espresso il suo disappunto, da qui è scoppiata una forte discussione tra le due dame. Inaspettatamente Tina Cipollari ha preso le difese di Ida, lasciando tutti di stucco.

Trono Over, Roberta e Ida ai ferri corti, Tina sbotta e attacca la dama, in studio è polemica

Nelle scorse puntate infatti, la bionda dama del programma non ha esitato ad attaccare la dama bresciana, e quando ha deciso di prendere le sue parti tutti in studio sono rimasti di stucco. Stando alle anticipazioni che circolano sul web tra Roberta ed Ida il confronto è stato parecchio acceso, tra le due sembra esserci del rancore e del forte risentimento.

Sui social gli utenti ora si chiedono come finirà la faccenda, se davvero Roberta e Riccardo non si vedranno più e se Ida ha chiarito con Alessandro Vicinanza. La puntata che andrà in onda sarà ricchissima di colpi di scena.