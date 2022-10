Wanda Nara, Mauro Icardi incalza nella diretta social: “Quando torni?”

Ci sarebbero clamorose novità tra Wanda Nara e Mauro Icardi, in particolare dopo la richiesta del calciatore nei confronti della showgirl argentina, ecco cosa gli avrebbe chiesto in diretta social.

Altro capitolo della storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi, quando sembrava finita la storia, ci ha pensato il diretto interessato ad aprirla, nonostante quanto dichiarato dalla coppia nei giorni scorsi, anche se su tale tentativo permangono dei forti dubbi da parte dell’opinione pubblica.

Un rapporto durato circa 10 anni, quando la soubrette stava con il collega di Icardi, vale a dire Maxi Lopez, suo compagno di squadra ai tempi della Sampdoria, poi il tradimento e la nuova unione.

Dal loro legame sono nate due figlie, Francesca ed Isabella, mentre nel maggio del 2014 è avvenuto il matrimonio, fino all’annuncio dello scorso settembre, quando la Nara ha comunicato tramite i social la separazione dal marito in modo ufficiale.

Cosa è accaduto

Pur comunicando la fine della relazione, Icardi non si è dato per vinto, e dalla Turchia, Paese in cui è andato a giocare da poche settimane, non manca di intervenire ad ogni post della moglie, mettendo ad essi di frequente un cuoricino.

Nelle dirette di Wanda Nara, l’attaccante sudamericano non manca di intervenire in modo assiduo, elogiandola a dismisura, facendo però intendere da parte di alcuni una sua possibile strategia da adottare quando i due si ritroveranno a gestire la loro separazione mediante intervento dei rispettivi avvocati.

Le sue parole

Tra gli interventi dell’ex punta di Inter e PSG anche un Mi manchi tanto ed un Quando ritorni riferito alla sua quasi ex moglie piuttosto espliciti, l’ultimo fatto accaduto mentre lei presentava una sua linea di abbigliamento nella diretta del suo profilo Instagram, molto seguita dai suoi numerosi followers.

Da capire se ci sia una strategia oppure se le parti andranno a riconciliarsi, nel frattempo in Argentina giungono voci su un possibile reality in cui parteciperebbero Wanda Nara e Mauro Icardi insieme, un altro modo per alimentare dubbi sulla storia tormentata tra la showgirl ed il calciatore, in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda piuttosto intricata.