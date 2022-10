Ballando, caso Lucarelli – Zanicchi, anche Samuel Peron nel mirino: “Non si scusa”

Dopo il caos sulla questione Zanicchi- Lucarelli, anche Samuel Peron racconta quello che è successo. Ma nei confronti di Selvaggia Lucarelli non si scusa, anzi racconta che…

Da quando è andata in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle, ormai non si parla d’altro che dello scontro tra la “giurata” Lucarelli e la concorrente Zanicchi.

Iva, in coppia con Samuel Peron, dopo essersi esibita e aver avuto un giudizio estremamente negativo da parte della Lucarelli e di Guillermo Mariotto, ha pronunciato parole molto pesanti soprattutto nei confronti di Selvaggia.

“Tr**a, Grazie graziella e grazie al c… Ma vaffa…” queste alcune delle frasi pronunciate da Iva Zanicchi, delusa e arrabbiata per aver ricevuto un giudizio estremamente severo dai due giudici.

Selvaggia Lucarelli, l’attacco a Samuel Peron. Cosa ha fatto il ballerino

Parole forti, soprattutto la prima, che hanno immediatamente scatenato reazioni dure da parte del web e della stessa Lucarelli. In breve tempo, la registrazione è finita in mano alla giornalista, furibonda per quello che la Zanicchi aveva sussurrato all’orecchio di Samuel Peron, che si è messo a ridere insieme a lei, come se nulla fosse accaduto. Le scuse della cantante sono arrivate veloci, subito dopo la diretta via Twitter. Ma era ovvio che Selvaggia Lucarelli non si sarebbe fermata lì.

Il giorno dopo infatti, ha pubblicato un post sui social, scagliandosi anche contro Samuel Peron. Il ballerino è stato accusato dalla Lucarelli prima di tutto di non aver preso posizione contro l’offesa “tr…” pronunciato dalla Zanicchi nei suoi confronti, e per averle fatto una lezioncina su cosa è la danza rivolgendosi a lei con “amore mio bello”. Oggi finalmente, Peron ha replicato nel salotto di Serena Bortone, ma le sue parole non sono state “chiarissime”.

La Bordone nel suo salotto ha chiesto a Samuel di raccontare la sua versione dei fatti, ma il ballerino è apparso da subito molto evasivo. “Io avevo capito che avesse detto porca t….” ha detto, di fronte ad una stizzita Bortone che gli chiesto di non ripetere tali frasi in diretta e di fronte alla sua poca chiarezza ha poi deciso di prendere in mano la sua situazione. “Quando incontri Selvaggia che cosa le dirai?” ha chiesto la Bortone a Peron che ha risposto: “Se mi permette un po’ di confidenza le darò una stretta di mano e due baci sulle guance e via e si riparte da capo”. “Quindi niente scuse?” le ha chiesto la Bortone. Samuel ha risposto non proprio in maniera chiara neanche in questo frangente.

Le parole di Peron

“Mi dispiace magari per i toni con i quali mi sono posto nei confronti della giuria, perché ero preso dalla foga. Ma lì c’è brusio e quando, finisci la performance hai un confronto con la giuria, e quindi i toni si alzano. Ma non per questo si arriva ad avere un confronto come quello che sta andando avanti. Se lei pensa che io abbia riso per l’epiteto che le è stato detto, non ho riso per quello, avevo capito un’altra, cosa inerente al giudizio. Mi è dispiaciuto di aver sorriso, ma davvero l’ho fatto per un’altra cosa. Io so che Iva è andata subito dopo a scusarsi dopo la puntata. Per l’altra cosa è stato un botta e risposta, io non l’ho offesa”.

Niente scuse ufficiali quindi per Selvaggia Lucarelli da parte di Samuel Peron che però sabato prossimo la troverà nuovamente a giudicare il suo operato, e di sicuro ne vedremo delle belle.