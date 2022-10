Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i due ormai ai ferri corti? La verità sul loro rapporto

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono sposati da un po’ di tempo. Nell’ultimo periodo si è parlato di una possibile crisi tra i due, ma come stanno le cose? Lo ha spiegato il conduttore in una recente intervista rilasciata per Verissimo, da Silvia Toffanin.



Verissimo, Paolo Bonolis svela come stanno le cose con Sonia

Paolo Bonolis è sposato con Sonia Bruganelli da anni. I due sono legati da un rapporto sincero e schietto, insieme sono complici ed affiatati. Di recente si è parlato di un periodo di crisi tra loro, ma come stanno davvero le cose?

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Paolo ha chiarito la vicenda, mettendo a tacere i pettegolezzi. La voce circa la presunta crisi tra loro è circolata in seguito alla notizia che Sonia e Paolo vivevano in case separate. Il conduttore ha detto che non c’è nessuna crisi, e che ha semplicemente acquistato un appartamento per avere una casa più grande.

Paolo ha poi speso delle parole bellissime per la moglie e per il suo lavoro come opinionista al Grande Fratello Vip. “Lei è molto brava, molto lucida. Poi ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi ma li ha anche risolti: non si tiene un cecio in bocca! Per quel programma va benissimo come caratteristica. È una donna intelligente e brillante”.

Sonia e Paolo, ecco la verità sul loro rapporto

Insomma dalle dichiarazioni di Paolo è chiaro che le cose tra loro procedano bene e che si sia trattato soltanto di pettegolezzi infondati. Il loro legame è solido, forte e lo hanno dimostrato nel tempo, amandosi e rispettandosi. Paolo nutre una profonda stima nei confronti di Sonia, e non perde occasione per ricordarlo al mondo quanto la ami.

La loro coppia è per questo una delle più apprezzate del mondo della televisione, insieme hanno superato anche momenti difficili, come accade a qualsiasi coppia che decide di trascorrere la vita insieme.