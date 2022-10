Sabrina Salerno, i fan impazziscono con il suo lato “A” | La sua maglietta anni ’90 è un capolavoro

Sabrina Salerno da poco ospite a “Scherzi a parte”, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto con un look mozzafiato, il lato A in bella vista coperto appena da una maglietta traforata anni ’90 fa letteralmente impazzire i fan.

Sono ormai decenni che Sabrina Salerno è sulla cresta dell’onda e la sua bellezza e il suo fascino sono rimasti immutati nel tempo.

Ogni suo post, nel profilo Instagram che conta oltre un milione e trecentomila follower, sono un colpo al cuore per i fan che la seguono con moltissima passione.

Sono costanti le frasi di apprezzamento che vengono lasciate sotto ogni sua foto, che la mostra ancora più bella e affascinante come quando ha esordito negli anni ’90 con il suo singolo “Boys, Boys, Boys”.

Sabrina Salerno, i fan impazziscono con il suo lato “A”. Il suo è un décolleté che non passa mai di moda.

L’ultimo scatto ha sicuramente lasciato a bocca aperta e a cinquant’anni d’età, Sabrina riesce ancora a far parlare di sé e della sua bellezza. Il top traforato che fa scorgere il suo seno prosperoso ha fatto impazzire tutti. Nei tre scatti pubblicati su Instagram la cantante, showgirl e presentatrice ha posato indossando una maglia traforata, che lascia ben intravedere il reggiseno scuro a balconcino, mettendo in evidenza il suo abbondante lato A, molto acclamato dai fan. Sopra la maglia, a stingere la vita, un’ampia cintura con fibbia argento e, a completare l’outfit total black, una giacca nera in pelle e un pantalone dello stesso colore. Il look total black ricorda gli alternativi anni ’90, anni di nascita e sviluppo del grunge e del gothic rock.

A corredo del post Sabrina ha commentato: “A volte le lunghe attese portano a grandi soddisfazioni!!!”. A cosa farà riferimento la showgirl? I fan si sono dimostrati molto curiosi di sapere a quali novità si riferisce Sabrina, e nel frattempo, si possono godere lo spettacolo. Le foto infatti, come sempre, hanno ottenuto un ampio successo: “Mi hanno appena operato per distacco della retina… abbi pietà” commenta ironicamente un utente. “Visione più bella non esiste” recita un altro.

Fantastica anche a “Scherzi a Parte”

Visto il suo grande successo, Sabrina è stata anche la protagonista di “Scherzi a Parte“, dove conoscendo la sua estrema precisione per le regole, le hanno fatto girare Milano con improbabili autisti, che l’hanno terrorizzata fino a portarla infuriata nello studio di Enrico Papi.

Alla fine però la cantante, che oltre all’Italia è una vera e propria star anche in Francia e in Spagna, l’ha presa molto sportivamente, sinonimo questo di estrema disponibilità e intelligenza.