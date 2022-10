Uomini e Donne, il ritorno di Isabella Ricci | Le sue parole “mettono a posto” Ida e Riccardo

Torna a Uomini e Donne Isabella Ricci, che non solo ha raccontato la storia del suo matrimonio con Fabio Mantovani, ma ha anche commentato la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, e forse con le sue parole, ha un po’ sgonfiato il clamore intorno a loro.

Ospite della puntata di Uomini e Donne è Isabella Ricci, che con il marito Fabio Mantovani ripercorre i momenti più emozionanti del loro matrimonio.

Non solo, l’ex dama del Trono Over commenta di fronte alle telecamere la storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che ha osservato anche in uno scontro poco prima di entrare in studio.

Uomini e Donne, il ritorno di Isabella Ricci. Le parole della dama

Ida e Riccardo sono stati al centro dell’attenzione, soprattutto perché per l’ennesima volta la Platano si dice si dice convinta nel voler mettere la parola fine alla sua storia con Riccardo. Sebbene nessuno creda che sia finita qui, la Platano appare sicura della sua scelta e ferma nella sua posizione. Esce fuori che ha anche rifiutato un invito a cena di Guarnieri. Si torna così a discutere del passato, dei problemi che hanno portato ai litigi e alla rottura. “Sì, è una cosa che ritengo conclusa”, dichiara sicura Ida al centro studio. Riccardo continua ad accusare la dama di non essere stata chiara nell’ultimo periodo e Tina Cipollari passa all’attacco: “Lui vuole quello che non ha”. Invece, per Gianni Sperti, che ha commentato di recente la loro storia, il loro non è un addio definitivo.

Arriva poi in studio Isabella Ricci, che ha da poco sposato Fabio. Maria manda in onda alcune immagini del loro matrimonio e l’ex dama si emoziona, dettaglio che viene subito notato dalla conduttrice. Tina commenta positivamente e lancia non poche frecciate a Gemma Galgani. Questa volta, la dama torinese non si emoziona di fronte alle belle scene del matrimonio.“Non siamo amiche, sono molto contenta per loro. Devo dire che è un momento tanto bello, ma pensavo che Isabella dovrebbe concentrarsi sul matrimonio, evitando di parlare di me e del mio futuro nelle interviste. Addirittura mi ha consigliato siti di incontri dove rivolgermi, perché la trasmissione non basta. È offensivo da una donna di classe come lei consigliarmi dei siti di incontro”

Isabella assicura di non aver mai citato i siti di incontro, ma sottolinea: “Ho detto, se stai qui da dieci anni e ancora non trovi, potrebbe essere un’idea provare altro”. Si intromette Armando Incarnato, il quale appare emozionato per le immagini appena viste del matrimonio. Va ricordato che, insieme a Gianni e Gemma, il cavaliere napoletano si è sempre scagliato contro Isabella, e anche lui accusa la Ricci di rilasciare interviste per attaccarlo. A questo punto, manca all’appello Ida Platano, che prende la palla al balzo per dire la sua. Si è sentita attaccata in modo diretto da alcune dichiarazioni fatte da Isabella, sempre in alcune interviste. “Non voglio distruggere questo momento, però anche di mei hai speso una parolina non simpatica. Nelle interviste ci sei andata giù pesante con me e non capisco perché”, afferma Ida. Ma a raccogliere gli applausi dei presenti in studio e dei telespettatori è, ancora una volta, la Ricci. Con pochissime parole, Isabella smonta Ida e Riccardo.

Le parole della Ricci

“Non credo negli amori che piangono e che ci ripensano. È quello che io commento. Commento chi fa dell’amore tutto questo. Come persone adulte, quali siamo, diamoci degli obbiettivi. Ogni cinque minuti la stessa cosa. Ida è questione di metodo, non della persona! Sono stata fortunata con Fabio? No, io avevo gli occhi per guardare in lui quello che cercavo”

Ida tenta di opporsi a queste sue affermazioni, senza però riuscire nell’intento. Da casa, i fan di Isabella applaudono e si dicono orgogliosi di questo suo discorso. Sono tanti coloro che fanno notare che ormai Riccardo e Ida dovrebbero evitare qualunque contatto. Ma le anticipazioni sulle prossime puntate non raccontano di questo, quindi il pubblico di Uomini e donne, dovrà ancora assistere ai confronti tra loro due.