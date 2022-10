Re Carlo III, la confessione del Sovrano: “Non la sopportavo”

Da poco insidiatosi al trono, Re Carlo III avrebbe preso una decisione drastica in merito ad una persona all’interno di Buckingham Palace, fino a mandarla via, ecco di chi su tratterebbe ed i motivi di tale scelta.

In questi giorni la Monarchia si appresta a vivere giorni rivoluzionari, dopo 70 anni di Regno, la Regina Elisabetta è venuta a mancare. Un periodo durato diverse generazioni ed ad un tratto terminato.

Sin dalla tenera età, Carlo era l’erede al trono, dopo la morte della madre è diventato a tutti gli effetti il nuovo Re della Monarchia britannica, per l’ultimo passo manca però soltanto l’incoronazione.

Bisognerà però aspettare l’inizio del nuovo anno per tale celebrazione, in quanto la data scelta per l’evento sarà quella del 3 gennaio. Prima di allora bisognerà però gestire i nuovi compiti all’interno della Famiglia Reale, una volta modificate le gerarchie, ma i cambiamenti potrebbero coinvolgere anche il Palazzo.

Chi rischierebbe il suo posto

A doversene andare da Buckingham Palace vi sarebbe infatti Angela Kelly, storica guardarobiera della Regina Elisabetta, donna di cui si fidava pienamente la regnante, tanto da essere tra le poche a volerla vicina anche nel periodo del lockdown.

Anche nell’ultimo spostamento della regnante presso la dimora estiva di Balmoral, la Kelly era presente, ma una volta cambiata la situazione per la sua dipartita, il suo ruolo nel Palazzo non è da considerarsi saldo.

I motivi di tale scelta

Alla base della probabile decisione da parte del nuovo Re, vi sarebbero i pessimi rapporti intercorsi con buona parte del personale, compresa la stessa Kelly, la quale di rientro dalla Scozia si è ritrovata con le chiavi della serratura diverse. Tra i due ci sarebbe stata nel corso degli anni poca intesa, in quanto ritenuta troppo influente nelle decisioni prese da Elisabetta.

Un indizio importante quello delle chiavi, per cui il Daily Maily ha ritenuto certa l’ipotesi di un allontamento definitivo della storica domestica della Regina, con Re Carlo III in procinto ormai di mandarla via insieme a buona parte del personale, l’unico con cui il nuovo regnante avrebbe buoni rapporti sarebbe infatti Paul Whybrew, storico valletto personale di Elizabeth da circa 40 anni, quantomeno la sua posizione non sarebbe in discussione a differenza degli altri.