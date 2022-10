Amici 22, fuorionda shock di Wax contro Rudy Zerbi: “Falso basta*do”

Nel corso del daytime di oggi di Amici 22 è andata in onda un momento singolare. Non era infatti mai accaduto nella storia del talent show, cantanti e ballerini infatti sono stati chiamati nello studio e il professore, Rudy Zerbi ha fatto vedere loro un fuorionda di Wax che, durante nel corso della puntata di domenica, ha detto “mi gira il ca**o, mi girano le pa*le, falso basta*do”..

Amici 22, il fuorionda di Wax ha fatto il giro della rete, ecco cosa è accaduto

Cosa accadrà nella scuola di Amici? Solo poche ora fa, il professore di canto, Rudy Zerbi ha mostrato agli allievi un fuorionda di Waz. I ragazzi sono rimasti in silenzio, lui invece ha detto: “Stavo pensando a voce alta”- ma Rudy ha manifestato il suo disappunto ed il rammarico per aver sentito parole così forti nei suoi confronto, poi rivolgendosi ad Arisa, coach dell’allievo ha spiegato che si aspettava venisse preso un provvedimento nei suoi confronti.

Arisa, l’insegnante di Wax ha deciso di prendere un provvedimento, e così Wax dovrà fare le pulizie in casa per tutti, per un giorno. “Mi sembra un provvedimento che lascia il tempo che trova”- ha commentato Rudy. “La prima cosa che faccio e scusarmi. Stavo parlando a voce alta tra me e me, ma non lo penso”- ha dichiarato il giovane allievo.

Amici, il pubblico è spaccato a metà? Cosa accadrà nella prossima puntata?

Lorella Cuccarini ha detto la sua prendendo le difese di Rudy e spiegando che è un uomo sincero e stimabile. Ora, i telespettatori attendono con ansia la messa in onda della prossima puntata per capire se ci saranno ulteriori sviluppi.

Il pubblico del programma è spaccato a metà, c’è chi ritiene esagerato il comportamento di Wax e ritiene il provvedimento preso nei suoi confronti poco incisivo e chi, invece sostiene che l’allievo sia giovane e scusabile, non avendo agito con il vero intento di offendere Rudy. Cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.