Iva Zanicchi: “Umiliata in diretta da Francesca Fialdini”. Lo sfogo da Matano

Iva Zanicchi è una donne più amate ed apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano. Talentuosa e schietta, la cantante non le manda a dire a nessuno e, di recente ha voluto raccontare al giornalista Matano del comportamento tenuto dalla Fialdini nei suoi confronti. Ecco cosa è accaduto.

La Vita in Diretta, Iva Zanicchi svela cosa non le è piaciuto della Fialdini

Iva Zanicchi è una delle artiste più amate del palinsesto musicale italiano. Alle sue spalle ha una carriera costellata da grandi successi, nazionale ed internazionale. Apprezzatissima per la sua musica, per la voce potente e per la grande personalità, Iva è conosciuta anche per la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta.

Di recente l’interprete è stata ospite dal programma La Vita in Diretta ed ha svelato al giornalista Alberto Matano cosa dell’atteggiamento di Francesca Fialdini non le è piaciuto. La cantate ha spiegato che dal suo punto di vista, la Fialdini avrebbe lasciato tanto spazio a Selvaggia Lucarelli, ecco cosa ha dichiarato a La Vita in Diretta.

Iva Zanicchi dice la sua: “Mi sono sentita umiliata e offesa”

“Sono scioccata da quello che mi sta accadendo. Quella parola che ho detto a Selvaggia l’ho sussurrata all’orecchio di Samuel, è sempre grave ma non pensavo si sentisse. Ho sofferto tanto ma sono andata subito dalla Lucarelli. Lei è stata carina ma mi ha detto che vuole le scuse pubbliche. Ieri ho sofferto molto, è stata una brutta giornata”.

Sono andata da Francesca Fialdini, era un impegno preso da un mese. Con sorpresa, perché non me l’hanno detto ma ci sta, c’era Selvaggia al telefono. Quando lei sembrava quasi rasserenata e carina, lo dico perché non me ne frega niente, la conduttrice la rintuzzava e diceva cose anche abbastanza pesanti. Mi sono sentita umiliata e offesa ma è giusto eh. Francesca non ti accuso, hai fatto il tuo mestiere ma pensavo che come conduttrice fossi imparziale. Non è stato così, pazienza.”