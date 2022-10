Adriana Volpe, il terribile racconto della conduttrice: “Inferno vissuto a casa”

La conduttrice ha raccontato in tribunale cosa è accaduto. Le sue dichiarazioni hanno lasciato i fan di stucco. Adriana ha infatti vissuto una situazione complicata ed ora che il processo è iniziato, ha parlato dei momenti più duri della sua vita privata.

Grande Fratello Vip, l’ex gieffina non sta attraversando un bel momento

Adriana volpe sta attraversando un momento davvero complicato è iniziato infatti il processo contro l’ex marito Roberto Parli con il quale ha avuto la figlia, Gisel. I due sono convolati a nozze nel 2008 ma nel 2020 il loro matrimonio è giunto al capolinea. In seguito ad una denuncia sportata da Adriana, nei confronti di Roberto Parri per maltrattamenti e minacce, oggi il suo ex marito è sottoposto a divieto di avvicinamento.

I tribunale, l’ex gieffina ha raccontato ciò che ha vissuto in seguito alla sua esperienza al Grande Fratello vip. Adriana ha infatti spiegato che dopo la sua esperienza nel programma di Alfonso Signorini, tra lei e il suo ex marito è scoppiata una crisi profonda che li ha portati fino alla rottura. Ai tempi la conduttrice era nella casa più spiata d’Italia e le venne comunicato che il papà di suo marito stava male, ed in seguito Adriana decise di lasciare il gioco.

Tornata a casa, ha raccontato che ha ritrovato una persona cambiata, con il suo ex marito le cose sono peggiorate. “Mio padre, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online”.

Adriana Volpe, il racconto della conduttrice: “abbiamo vissuto momenti di panico”

Adriana Volpe ha dichiarato che mentre era nella casa più spiata d’Italia, suo marito ha badato a Gisel, presso la sua abitazione in Svizzera. E, la Volpe ha detto che la piccola sarebbe stata “completamente lasciata a sé stessa, tutti avevano iniziato la DAD tranne lei”.

Ed è proprio in quel momento che a detta della conduttrice che la situazione con il marito sarebbe precipitata: “La morte del padre lo ha fatto entrare in una spirale, si svegliava tardissimo, il pomeriggio era lucido, poi gli saliva il livore e la sera perdeva le staffe e diventava aggressivo» ha spiegato, poi ha aggiunto: “iniziò a minacciarmi dicendomi che mi avrebbe portato via la bambina e prese i miei documenti e quelli della bambina. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico”.

