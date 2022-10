Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: lo scatto che entusiasma i fan

L’ultimo scatto condiviso da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi riaccende le speranze dei fan della coppia.

«I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione», così aveva dichiarato Michelle Hunziker al Corriere in un’intervista di diversi mesi fa in riferimento alla fine della relazione con Tomaso Trussardi.

Dopo 11 anni di convivenza e 7 di matrimonio, infatti, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro storia. Una separazione che non ha però mai avuto il sapore di un addio definitivo per via delle piccole Sole e Celeste che hanno continuato a tenerli legati.

E sembra proprio da attribuire alle due bambine il merito di aver ricongiunto “mamma e papà”. Questo è quanto traspare dagli ultimi scatti condivisi da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sui rispettivi profili Instagram.

Lo scatto condiviso da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Dopo la breve parentesi con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker sembrerebbe essere tornata tra le braccia di Tomaso Trussardi. Questo lo scoop condiviso dal settimanale Chi appena pochi giorni fa e che troverebbe una conferma nelle foto pubblicate dalle due celebrity sui social network. In occasione del nono compleanno della figlia Sole, infatti, la popolare conduttrice televisiva ha condiviso uno scatto che ritrae tutta la famiglia in preda ai festeggiamenti. Un’immagine da cui traspare grande gioia e che è stata prontamente ripostata dall’imprenditore.

Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Ancora presto per dirlo

Per i fan della coppia, non ci sono dubbi: si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma. Ma è ancora presto per affermare con certezza che i due siano tornati sui propri passi. Benché sia chiaro che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi siano rimasti in ottimi rapporti, nulla vieta di pensare che il loro scopo sia esclusivamente quello di garantire la serenità delle proprie figlie. Del resto, la stessa conduttrice televisiva, poco dopo la separazione dal marito, aveva dichiarato: «Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene». Un’affermazione che implica una certa prudenza nel parlare, adesso, di un amore rinato dalle ceneri. Solo il tempo potrà dire se tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’è ancora un sentimento che può essere riscoperto o se tra loro rimane soltanto il bene che solo una coppia che ha trascorso una parte importante della propria vita insieme può nutrire reciprocamente.