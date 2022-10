Marco Bellavia, le accuse della ex: “In casa l’ho visto diverso”

Al Grande Fratello Vip si è molto discusso di Marco Bellavia, ci ha pensato l’ex fidanzata a lanciare accuse, dichiarando di averlo trovato diverso in casa rispetto a quando lo aveva conosciuto tempo fa.

Sin dai primi giorni della settima edizione del Grande Fratello Vip ci si è concentrati molto su quanto accaduto a Marco Bellavia, entrato nel reality anche per aprire gli occhi sulla sua situazione personale in cui è venuto a trovarsi negli ultimi anni.

Un tema, quello della depressione, a cui gli altri concorrenti non hanno saputo comprendere il proprio coinquilino, portandolo al ritiro. Le pesanti parole a lui rivolte hanno determinato la squalifica di Ginevra Lamborghini ed il televoto per quattro gieffini, facendone le spese Ciacci, in quanto il meno votato tra di essi .

Nei prossimi giorni, Bellavia potrebbe ritornare nel reality, ma nel frattempo l’ex volto di Bim Bum Bam è intervenuto nell’ultimo serale attraverso un video messaggio rivolto ai suoi ex e probabilmente futuri compagni di avventura, dove si trovava in compagnia del figlio.

Cosa è accaduto

Se dentro la casa l’atteggiamento nei suoi confronti è apparso distaccato in taluni casi ed aggressivo negli altri, dal pubblico e dai social è stato unanime l’affetto ricevuto per il conduttore televisivo.

Sono stati diversi gli attestati di solidarietà per lui, tra cui anche quelli dell’ex moglie Elena Travaglia. Tuttavia, ma una sua vecchia fiamma si è dichiarata scettica a sorpresa, si tratta di Maryana Bosis.

Le sue parole

Il conduttore è stato insieme alla Bosis fino all’anno scorso, dopo una relazione durata quasi un lustro, e la diretta interessata al sito Tuttomagazine.com ha rilasciato le seguenti parole sull’ex compagno: “Credo ci stia marciando, questa sensazione la ho avuta guardando la tv”.

Ha poi aggiunto durante l’intervista stessa: “Magari mi sbaglio, ma in casa l’ho visto diverso da come l’ho conosciuto io“. Un parere discordante rispetto a quanto sentito in questi giorni sul conto di Marco Bellavia, il quale si accinge ad un ritorno al GF Vip, secondo le ultime indiscrezioni il suo rientro dentro la casa dovrebbe avvenire nell’arco delle prossime due settimane, salvo dovessero le parti prendere decisioni diverse.