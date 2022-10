Totti e Noemi, il gioco si fa serio: ecco il dettaglio che non passa inosservato

Nuovi scatti immortalano l’ex capitano della Roma felice e sereno a fianco della sua nuova fiamma.

Spunta un dettaglio tra i due indicativo sullo stato della loro relazione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi “beccati” insieme al ristorante dal settimanale Chi. E fin qui nulla di particolarmente eclatante. La vera notizia è un’altra: l’anello, identico, che la coppia porta al dito. I due sono a cena assieme ai figli. C’è Isabel, la figlia di Totti e Ilary Blasi, e i due figli di Noemi. Il settimanale li ha visti al ristorante Assunta Madre a Roma. Ma l’elemento che suona clamoroso, naturalmente, non è la location, quanto l’anello che entrambi portano al dito.

Chi parla di “una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore”, quelli “ufficiali”. Gli anelli stanno a indicare che la relazione tra Totti e Noemi è molto più avanzato di quanto si immaginava. I due appaiono una coppia già solida e unita. Gli scatti mostrano l’ex numero 10 della Roma sereno e sorridente mentre guarda Noemi. E lei, a sua volta, sembra felice e spensierata dopo una love story vissuta in gran segreto.

Quella festa di compleanno nel locale in cui Totti ha chiesto la mano di Ilary

“Un’immagine potente che arriva dopo mesi vissuti di nascosto”, si legge su Chi. Con Ilary che “non farà certo i salti di gioia, eufemismo, nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà”. Pochi giorni fa Noemi ha organizzato la festa a sorpresa per il compleanno di Totti. E ha coinvolto anche i figli del Pupone. Un festeggiamento che ha avuto luogo nello stesso ristorante in cui il campione aveva chiesto la mano di Ilary. L’impressione, afferma il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è che con Noemi Totti abbia ritrovato anche gli amici “che erano stati un po’ confinati da Ilary”.

Sembrano confermarlo proprio gli scatti di Chi, in edicola dal 12 ottobre. A fianco dell’ex capitano giallorosso fanno capolino, durante la serata, anche gli amici. Nel frattempo il Messaggero riferisce altri aggiornamenti sulla separazione Totti-Blasi. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal giornale, pare che Francesco abbia portato via di nascosto diverse scarpe firmate di Ilary, oltre alle borse.

Indiscrezioni arrivate mentre Ilary Blasi sdrammatizza sulla vicenda degli ormai celebri Rolex di Totti. Nella vicenda si è inserita Striscia la notizia. Il popolare tg satirico ha colto l’occasione per commentare, con la solita ironia puntuta, quanto sta succedente tra l’ormai ex coppia, uno delle più note e amato dello showbiz italico. E stavolta Staffelli è riuscito a raggiungere direttamente Totti, al quale ha consegnato il tapiro d’oro.