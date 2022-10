Harry e Meghan, il grande gesto di solidarietà: ecco quanto hanno donato in beneficenza

Da parte di Harry e Meghan vi è stato fatto un gesto di solidarietà, andiamo a vedere quale cifra hanno stanziato i Duchi di Sussex e chi ne andrà ad usufruire di tale somma.

Se da un punto di vista dei contatti con la Famiglia Reale i rapporti sono stati burrascosi, una costante nella vita dei Duchi è stata quella di essere generosi ed aiutare gli altri, come ha dimostrato la celebre coppia nel corso del tempo.

Il secondogenito del nuovo Re Carlo ha ereditato questa sua volontà dalla madre Lady Diana, molto attiva da un punto di vista umanitario. Lo stesso Principe insieme alla moglie si è reso protagonista negli anni di gesti esemplari, sia quando si trovavano a Buckingham Palace ed in particolare da quando si sono recati negli Stati Uniti non sono mancate le occasioni per dare supporto agli altri.

Come quando nel 2021 promosse l’iniziativa di donare 1 milione e mezzo per aiutare i bimbi in Africa. Nell’ultima circostanza, Harry ha invece supportato un’idea in comune con Meghan, in riferimento alle donne, ecco di cosa si tratta.

Chi sono state aiutate

Tale idea è arrivata per merito della collaborazione con VING Project, movimento già attivo negli Stati Uniti. La decisione da parte dei Duchi di Sussex è quella di concedere borse di studio a donne bisognose, indicate dai ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, questa la loro scelta.

Di recente, la stessa Meghan si era spesa in favore delle donne, come dimostrato dal podcast in cui ha affrontato diversi temi, ma in particolare quello di dare a loro una maggiore consapevolezza e di saper gestire meglio la pressione, indicando momenti della sua esperienza.

I numeri

Per quanto concerne la cifra, viene indicata quella di 1 milione di dollari, corrispondente a poco più di un milione di euro, dopo l’ultimo sorpasso della moneta statunitense su quella comunitaria come valore.

Lontani dalla Famiglia Reale e dal loro rigido protocollo, Harry e Meghan continuano con i loro personali impegni, l’ultimo dei quali attinenti alla solidarietà, un modo per sostenere chi ne ha più bisogno.