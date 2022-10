Kate Middleton, brutte notizie per l’azienda di famiglia: quanto hanno perso i Middleton

Novità per Kate Middleton sul lato familiare, la crisi in Gran Bretagna ha colpito in qualche modo anche la Duchessa, andiamo a vedere cosa sta accadendo e la situazione venutasi a creare nei confronti di chi sta vicino alla moglie di William.

Un momento molto difficile quello attraversato l’intero Regno Unito, oltre al cambiamento interno alla Monarchia, con la morte della Regina Elisabetta e la rivoluzione gerarchica tra i Reali, da un punto di vista governativo vi era stato poco prima un altro cambiamento.

Tale situazione era dipesa dalla crisi economica attraversata Oltremanica, tanto da far ridimensionare i piani di diversi imprenditori, e con esso delle famiglie britanniche, comprese quelle più ricche.

Come nel caso di quella della Duchessa Kate Middleton, i quali sono fondatori ed ancora proprietari della Party Pieces, vale a dire l’azienda di accessori per feste di compleanno. I suoi genitori inziarono la propria attività negli anni ’80, prima di allora lavoravano come assistenti di volo, e si conobbero proprio a lavoro, fino al matrimonio ed ai 3 figli avuti.

Le perdite

Un anno molto complicato per tutta l’azienda, le perdite registrate negli ultimi mesi ammontano infatti a circa 330 mila euro, un risultato ben peggiore rispetto alle più pessimistiche previsioni, tanto da far ridimensionare le proprie aspettative.

Il lockdown ha influenzato negativamento l’andamento del percorso aziendale, con richieste di feste calate drasticamente nei mesi in cui le persone sono state costrette a rimanere chiuse in casa, tanto da conseguire il risultato tanto temuto nell’ultimo bilancio.

Cosa accadrà all’azienda

La buona notizia riguarda però un andamento positivo prima del Covid, comportando nel prossimo periodo una stabilità all’interno della Party Pieces nonostante la grossa perdita, visto l’enorme patrimonio maturato nel corso del tempo, nel 2018 ammontava a circa 67 milioni di euro.

Nel prossimo periodo, però, i genitori di Kate Middleton dovranno fare di necessità virtù per portare avanti l’azienda, attraverso tagli su alcune spese ritenute superflue. Si cercherà di evitare quanto accaduto al fratello della Duchessa e di Pippa, vale a dire James, il quale ha dovuto vendere per troppi debiti la sua società, anch’essa operativa nel campo delle feste di compleanno.