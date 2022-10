Grande Fratello Vip, nel pieno della tempesta | Ora anche Luca Salatino vuole uscire dalla casa

Tra addii e “cacciate” non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora anche il simpatico chef romano, Luca Salatino, dopo un’accesissima lite ha intenzione di abbandonare il gioco. Cast totalmente da rifare?

Continuano le liti tra Luca Salatino e Cristina Quaranta. I due hanno avuto un’accesa discussione anche stanotte.

Proprio per questo motivo in mattinata Salatino è entrato in crisi, e ha manifestato il suo desiderio di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Ma cosa ha portato i due ad avere una situazione così tesa, tanto da fare decidere il concorrente romano di uscire?

Grande Fratello Vip, nel pieno della tempesta. Tutto è iniziato da Nikita

Dopo che Nikita Pelizon ha fatto un massaggio a Luca, si è intromessa Cristina Quaranta, che ha fatto notare a Salatino che magari la sua fidanzata, vedendo la scena da casa, avrebbe potuto farsi un’idea sbagliata su quanto accaduto. A quel punto l’ex tronista ha sbottato e tra i due è iniziata una forte lite, che è andata avanti per diverso tempo. “È la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è“. Ha detto Luca in maniera accesa alla Quaranta.

Questa mattina come se non bastasse Luca Salatino, ancora provato dalla discussione, è entrato in crisi, e sfogandosi con Charlie Gnocchi e Amaurys Perez ha manifestato la voglia di lasciare la casa del GF Vip 7. “Questo gioco non fa per me. Giochetti, trucchetti, io non sono così. Penso che lascerò, è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male… Non ce la faccio più”, si è sfogato amaramente.

Dopo aver visto quanto accaduto, a intervenire sui social è stata Soraia Ceruti, fidanzata dello chef. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è così scagliata contro la showgirl, affermando: “Io sempre muta. Ho 28 anni e non 10. Riesco a capire la differenza tra un messaggio fatto con malizia e uno con totale purezza. Cara 40, i neuroni si possono usare anche tutti insieme. Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato. Elenoire fai ridere, giuro. I tuoi commenti mi fanno volare. Questo è quello che passa fuori, non altro”.

Cosa ha detto poi la fidanzata a Luca

“Per quanto riguarda te, amore mio, ricordati le parole che ti ho detto quando ci siamo visti l’ultima volta. Prima di entrare. Fissatele in testa. Quando qualcuno ti provoca tu spiega quello che pensi. Rispondi e te ne vai e poi farai le tue valutazioni. Tratta la cattiveria come un vento gelido e non come pioggia, ti farà rabbrividire ma non lascerà tracce su di te”. Certo che questa storia verrà affrontata anche durante la puntata, ma a quanto pare tra Salatino e la fidanzata va tutto a gonfie vele.