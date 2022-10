Totti e Ilary, ai ferri cortissimi | Usano uno stratagemma anche per parlare dei figli

La vicenda di Ilary e Totti è ormai nota a tutti, ma non tutti conoscono i reali rapporti che intercorrono tra di loro. A raccontarlo alcuni amici della ex coppia che dipingono una situazione davvero ai ferri corti.

Venti anni insieme, di cui diciassette di matrimonio, e tre figli, non sono bastati: i rapporti tra i due oggi, sono più gelidi e tesi che mai.

Alcuni amici dell’ormai ex coppia hanno spifferato al settimanale Di Più che l’ex calciatore e la conduttrice di Passaparola non si rivolgono la parola.

E come fanno quando devono dirsi qualcosa sui figli? Il metodo che usano, rende bene l’idea di come una coppia amatissima sia potuta arrivare ad un punto di non ritorno.

Totti e Ilary, ai ferri cortissimi. Come si parlano ora i due

A parte il video davanti alla vetrina Rolex in cui Ilary ha taggato l’ex marito Francesco Totti, i rapporti tra l’ex amatissima coppia sono ormai inesistenti. Ma come tutte le coppie separate, hanno comunque necessità di parlarsi, se non altro per la gestione dei figli, ma in questo caso tra di loro non esiste neanche questo. Allora come fanno i due? “Si scrivono su WhatsApp”, hanno riportato alcune gole profonde. Dunque un rapporto “esclusivamente epistolare” freddo e distaccato. Eppure Totti e Ilary vivono ancora sotto lo stesso tetto: nell’immensa villa all’Eur che è però abbastanza grande per entrambi. Intanto nelle ultime ore il Capitano della Roma ha fatto pulizia sul suo account Instagram. Ha smesso di seguire le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory, e i rispettivi mariti Ivan e Tiziano. Francesco Totti ha deciso di tagliare definitivamente i ponti dopo aver lavorato soprattutto con i due cognati. Silvia si occupava infatti di gestire la comunicazione dello sportivo mentre il compagno Ivan gestiva una delle società del 46enne.

Il Corriere della Sera ha fatto sapere che per il prossimo venerdì 14 ottobre, è stata fissata la prima udienza davanti al giudice civile per decidere delle borse scomparse di Ilary Blasi, sparite dalla cabina armadio della maxi-villa dell’Eur e di cui la conduttrice dell’Isola dei Famosi richiede l’immediata restituzione. Ma la collezione di Dior, Gucci e Chanel risulta al momento irreperibile. Dopo il “ratto” dei suoi preziosi Rolex, rimossi dalla cassetta di sicurezza e mai più rivisti, Francesco Totti le ha prese come pegno, contando di risolvere la faccenda con un baratto, che però fino ad oggi non è mai avvenuto. A breve i suoi avvocati presenteranno un ricorso analogo per riavere la ricca collezione.

Ma si tratta di furto?

Per quanto riguarda i Rolex tecnicamente Ilary non può essere accusata di furto, perché il fatto è accaduto nell’ambito familiare, tra congiunti. Il codice penale prevede un regime privilegiato per il coniuge non legalmente separato. E la Blasi non lo è ancora.