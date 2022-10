Haaland Napoli, il retroscena fa infuriare I tifosi: che beffa incredibile!

Erling Haaland al Napoli, il sorprendente retroscena fa infuriare tutti i tifosi azzurri: che beffa incredibile!

Il retroscena di mercato che lega la stella del Manchester City al club campano ha davvero dell’incredibile e fa infuriare i tifosi: ecco cosa sarebbe potuto accadere.

L’uomo del momento nel calcio europeo è senza ombra di dubbio Erling Braut Haaland. Il centravanti del Manchester City è in uno stato di forma straripante ed è arrivato a toccare la media spaventosa di 1,58 gol a partita con una proiezione di 101 gol stagionali, un qualcosa di completamente disumano ma che per il norvegese sembra normalità.

Quando questa estate era stato ufficializzato il suo passaggio in Inghilterra dal Borussia Dortmund, i dubbi sulla sua capacità di adattarsi ad un campionato più fisico e difficile come la Premier erano stati molti, ma Erling, che il gol nel sangue ha sempre dimostrato di averlo, ci ha messo poco ad ambientarsi ed iniziare a segnare a ripetizione impressionando una volta di più tutti gli appassionati.

La storia di Haaland, oltre che di gol, prestazioni mostruose e leadership crescente, è fatta anche di tantissime sliding doors, una di queste è venuta alla luce proprio negli ultimi giorni: nella carriera del norvegese sarebbe potuta esserci anche l’Italia, in particolare il Napoli.

Un leggero ritardo che cambia la storia: Haaland sarebbe potuto essere azzurro

Quando un fenomeno come Erling Haaland riesce a sbocciare e mostrare tutto il suo infinito talento, il desiderio di ogni club al mondo è quello di poterlo avere per sè e goderne a pieno delle enormi capacità. Ad essere difficile però è riuscire a scovare questo diamanti quando ancora grezzi, e ancor di più avere il coraggio di puntarci per davvero.

Quando ancora un govane di belle speranze con la maglia del Molde, l’attuale bomber del City aveva già attratto l’interesse di tantissime squadre top in Europa, molte di esse furono scoraggiate dalla richiesta di 5 milioni, altre, semplicemente, non hanno avuto la giusta fortuna o tempismo: questo è il caso del Napoli.

Gli azzurri, nell’estate in cui l’attaccante classe 2000 passò al Salisburgo, si erano interessati al giocatore e sembravano poter fare un’offerta per lui, nel tempo in cui però la dirigenza campana scegliesse se e quanto offrire, il club austriaco ha affondato il colpo anticipando sul tempo le altre pretendenti.

Per i tifosi del Napoli resta dunque il rimpianto di non aver potuto osservare da vicino Haaland e averlo visto con la propria maglia, il norvegese dal canto suo può dirsi soddisfatto di come, sin qui, la sua storia sia andata per il meglio ed ora, come inevitabile, vuole solo continuare a stupire.